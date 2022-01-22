"Эвертон" без Миколенко потерпел пятое поражение в АПЛ подряд

"Эвертон" без Миколенко потерпел пятое поражение в АПЛ подряд

"Ириски" на своем поле проиграли "Астон Вилли".

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги "Эвертон" дома минимально уступил "Астон Вилли" – 0:1 .

Единственный гол поединка забил в компенсированное до первого тайма время Эмилиано Буэндия.

До конца поединка "ириски" так и не смогли отыграться.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко упустил эту встречу. Как сообщил журналист Эндрю Тодос со ссылкой на свои источники, у украинца травма спины.

После этого матча "Астон Вилла" набрала 26 очков и теперь занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ. "Эвертон" находится на 16-й позиции.

В следующем туре команда Миколенко встретится с "Ньюкаслом Юнайдет". Матч состоится 8 февраля.

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