"Эвертон" без Миколенко потерпел пятое поражение в АПЛ подряд

"Ириски" на своем поле проиграли "Астон Вилли".
В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги "Эвертон" дома минимально уступил "Астон Вилли" – 0:1.
Единственный гол поединка забил в компенсированное до первого тайма время Эмилиано Буэндия.
До конца поединка "ириски" так и не смогли отыграться.
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко упустил эту встречу. Как сообщил журналист Эндрю Тодос со ссылкой на свои источники, у украинца травма спины.
- После этого матча "Астон Вилла" набрала 26 очков и теперь занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ. "Эвертон" находится на 16-й позиции.
- В следующем туре команда Миколенко встретится с "Ньюкаслом Юнайдет". Матч состоится 8 февраля.
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