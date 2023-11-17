"Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ – за что наказали клуб Миколенко

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко наказали снятием 10 очков в турнирной таблице английской Премьер-лиги (АПЛ) за нарушение правил финансового фейр-плей.

Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

Мерсисайдский клуб признали виновным в нарушении Правил прибыльности и устойчивого развития (PSRs) Премьер-лиги. Независимая комиссия выяснила, что "ириски" нарушили PSRs в период, который заканчивается сезоном-2021/22.

Комиссия установила, что расчеты клуба за соответствующий период привели к убыткам в размере 124,5 миллионов фунтов – разрешенный лимит составляет 106 миллионов фунтов.

Решение уже вступило в силу. Поэтому "Эвертон", который с 14 очками находился на 14-м месте, теперь имеет в своем активе только 4 балла и опустился в зону вылета на предпоследнюю 19-ю позицию.

"Ириски" уже заявили, что немедленно подадут апелляцию на решение комиссии АПЛ.

"Эвертон" шокирован и разочарован решением комиссии Премьер-лиги. Клуб считает, что Комиссия наложила абсолютно непропорциональную и несправедливую спортивную санкцию. Клуб уже заявил о намерении обжаловать это решение. Сейчас начнется апелляционный процесс, и дело будет рассмотрено Апелляционным советом", – говорится в сообщении на официальном сайте "Эвертона".

Добавим, что Миколенко в этом сезоне провел 8 матчей за "Эвертон" в АПЛ и забил два гола. Украинец отмечался в двух последних поединках мерсисайдцев – против "Кристал Пэлас" и "Брайтона".

После международной паузы "ириски" 26 ноября на своем стадионе сыграют против "Манчестер Юнайтед".

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