"Эвертон" назначил нового главного тренера: кто будет работать с Миколенко

Клуб английской Премьер-лиги "Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, назначил нового главного тренера. Им стал англичанин Шон Дайч.

Об этом сообщается на официальном сайте "мерсисайдцев". Контракт с 51-летним специалистом подписан до июня 2025 года.

Welcome to Everton Football Club, Sean Dyche! pic.twitter.com/B8Z7WlIXb9 — Everton (@Everton) January 30, 2023

Предыдущим местом работы Шона был "Бернли", где он стал рекордсменом среди всех тогдашних наставников клубов АПЛ по продолжительности работы в элитном дивизионе (2012-2022).

На посту главного тренера "ирисок" Дайч заменил Фрэнка Лэмпарда, который был уволен неделю назад.

В этом сезоне "Эвертон" с 15 очками после 20 сыгранных матчей идет в зоне вылета на предпоследней – 19-й позиции. "Ириски" выиграли лишь три поединка – меньше всех команд АПЛ, шесть раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

В своем дебютном матче во главе мерсисайдского клуба Дайч будет противостоять "Арсеналу" украинца Александра Зинченко. Игра 22-го тура АПЛ состоится в субботу, 4 февраля.

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