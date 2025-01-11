"Эвертон" назначил нового главного тренера: кто будет работать с Миколенко

Дэвид Мойес вернулся на пост наставника "ирисок" спустя 12 лет после своего ухода.

"Эвертон" назначил Дэвида Мойеса на пост главного тренера команды.

Об этом сообщается на официальном сайте "ирисок".

Сроки и условия контракта с 61-летним шотландским специалистом не разглашаются.

На посту наставника мерсисайдского клуба Мойес заменил Шона Дайча, который 9 января был уволен.

Ранее Дэвид уже работал с "ирисками" с 2002 по 2013 год. После этого он возглавлял "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад", "Сандерленд" и "Вест Хэм".

В составе "Эвертона" выступает украинский защитник Виталий Миколенко, который в этом сезоне провел за английский клуб 19 матчей во всех турнирах.

Сейчас "Эвертон" занимает 16-е место в АПЛ, имея в своем активе 17 очков после 19 сыгранных матчей. "Ириски" находятся лишь на один балл выше зоны вылета.

Свой следующий матч мерсисайдцы проведут 15 января дома против "Астон Виллы" в АПЛ.

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