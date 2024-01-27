"Эвертон" с автоголом Миколенко пропустил на последних минутах и вылетел из Кубка Англии (видео)

"Ириски" не смогли выйти в 1/8 финала Кубка Англии, драматично проиграв "Лутону".

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко проиграл "Лутону" в матче 1/16 финала Кубка Англии. Поединок на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершился со счетом 1:2 .

На 39-й минуте встречи гости вышли вперед благодаря автоголу Миколенко – после подачи с углового украинец в борьбе с соперником срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, на перерыв "Лутон" ушел при минимальном преимуществе в счете. Однако в начале второго тайма "ириски" отыгрались – Джек Харрисон забил на 55-й минуте после передачи Бето.

Казалось, что все завершится ничьей и команды ждет переигровка. Однако на 90+6-й минуте Коли Вудроу забил победный мяч и вывел "Лутон" в 1/8 финала Кубка Англии.

Отметим, что Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и отыграл полный матч.

Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Сити". В прошлом году команда Хосепа Гвардиолы в финале победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

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