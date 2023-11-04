"Эвертон" с голом Миколенко не удержал победу над командой экс-тренера "Шахтера" в АПЛ (видео)

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на своем поле сыграл вничью с "Брайтоном" в матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:1 .

"Ириски" открыли счет уже на 7-й минуте встречи. Миколенко, который вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, в штрафной соперника откликнулся на передачу с левого фланга и со второй попытки отправил мяч в ворота.

Видео гола Миколенко

Для Миколенко этот гол стал первым результативным действием в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Матч против "Брайтона" был десятым для Виталия за мерсисайдский клуб во всех турнирах в этом сезоне.

Также это его второй мяч за все время выступлений в АПЛ. До этого 24-летний украинец забивал только в ворота "Лестера" еще в мае 2022 года.

Однако удержать преимущество до финального свистка "ирискам" не удалось. На 84-й минуте автогол защитника хозяев Эшли Янга позволил команде экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби вырвать ничью.

Обзор матча

После этого матча "Эвертон" (11 очков) занимает 15-е место в АПЛ. "Брайтон" (18 баллов) размещается на шестой позиции.

В следующем туре команда Миколенко 11 ноября на выезде сыграет с "Кристал Пэлас". Днем позже "чайки" будут принимать "Шеффилд Юнайтед".

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