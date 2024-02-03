"Эвертон" с Миколенко на последних минутах вырвал ничью в матче АПЛ против "Тоттенхэма" (видео)

Гол в компенсированное время позволил "ирискам" избежать поражения от "шпор" и покинуть зону вылета.

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в матче 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершился со счетом 2:2 .

Уже на четвертой минуте встречи "шпоры" вышли вперед благодаря голу Ришарлисона. Хозяева поля ответили на 30-й минуте – точный удар нанес Джек Харрисон.

И все же, на перерыв лондонцы ушли в роли лидера – Ришарлисон на 41-й минуте оформил дубль.

Во втором тайме "ириски" пытались сравнять счет и достигли поставленной цели в компенсированное время. На 90+4-й минуте Джерред Брентвейт принес мерсисайдскому клубу ничью.

Отметим, что Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и провел на поле весь матч.

Обзор матча "Эвертон" – "Тоттенхэм"

К слову, в этом сезоне Миколенко провел 18 матчей за "Эвертон" в АПЛ, в которых сумел отличиться двумя голами.

Ничья против "Тоттенхэма" позволила "ирискам" (19 очков) подняться на 17-е место в чемпионате Англии и покинуть зону вылета, обойдя по дополнительным показателям "Лутон". Важно добавить, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.

"Тоттенхэм" (44 пункта) находится на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ.

В следующем туре команда Миколенко 10 февраля на выезде сыграет против "Манчестер Сити". В тот же день "шпоры" примут "Брайтон", который возглавляет экс-тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

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