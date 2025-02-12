"Эвертон" с Миколенко на последних секундах спасся от поражения против "Ливерпуля" в АПЛ (видео)

"Ириски" в драматичной концовке вырвали ничью в дерби с лидером чемпионата.

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Эвертоном" в перенесенном матче 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершилась со счетом 2:2 .

Мерсисайдское дерби должно было состояться еще 7 декабря прошлого года, но поединок перенесли из-за шторма "Дарраг", который сопровождался сильными ветрами и ливнями.

На 11-й минуте "ириски" открыли счет в матче усилиями Бету. Однако уже через пять минут "красные" отыгрались благодаря точному удару Алексиса Макаллистера.

Во втором тайме подопечные Арне Слота вышли вперед. На 73-й минуте забил Мохамед Салах, для которого это уже 22-й мяч в нынешнем розыгрыше АПЛ – египтянин возглавляет бомбардирскую гонку, опережая на три результативных удара Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".

Однако на последних секундах встречи команда Дэвида Мойеса сумела спастись от поражения. На 90+8-й минуте Джеймс Тарковски принес "ирискам" ничью.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел на дерби против "Ливерпуля" в стартовом составе и провел на поле весь матч. Именно украинец исполнил навес, который помог его команде избежать поражения.

Обзор матча "Эвертон" – "Ливерпуль"

"Ливерпуль" после этой игры с 57 очками продолжает лидировать в АПЛ. Ближайшего преследователя – "Арсенал" – команда Слота опередит 7 баллов. "Эвертон" с 27 пунктами поднялся на 15-ю позицию.

В следующем туре "Ливерпуль" 16 февраля примет "Вулверхэмптон". Днем ранее "Эвертон" на выезде встретится с "Кристал Пэлас".

Читайте также:

"Реал" и "Барселона" узнали соперников: результаты жеребьевки полуфинала Кубка Испании

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/16 финала

"Реал" без Лунина вырвал победу над "Манчестер Сити" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов (видео)