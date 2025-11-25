"Эвертон" с Миколенко одолел МЮ в АПЛ – одноклубник украинца заработал курьезное удаление

"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" / © Associated Press

"Эвертон" на выезде победил "Манчестер Юнайтед" в заключительном матче 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 0:1 .

Уже на 13-й минуте встречи "ириски" остались в меньшинстве – Идрисса Гуйе заработал курьезное удаление за то, что дал пощечину своему партнеру по команде Майклу Кину.

Однако, несмотря на игру в меньшинстве, мерсисайдцы сумели не только не проиграть, но и победить – на 29-й минуте единственный гол в этом противостоянии забил Кирнан Дьюсбери-Холл.

Весь матч в составе "Эвертона" отыграл защитник Виталий Миколенко. Для украинца это был 11-й поединок за "ирисок" в этом сезоне.

После этой победы "Эвертон" (18 очков) поднялся на 11-е место в АПЛ. МЮ с аналогичным количеством зачетных баллов находится на десятой позиции.

В следующем туре подопечные Рубена Аморима 30 ноября в гостях встретятся с "Кристал Пэлес", а команда Дэвида Мойеса днем ранее примет "Ньюкасл".