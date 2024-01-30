"Эвертон" с Миколенко потерял очки в 22-м туре АПЛ и опустился в зону вылета (видео)

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сыграл вничью с "Фулхэмом" в выездном матче 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Крейвен Коттедж" в Лондоне завершился со счетом 0:0 .

За всю игру обе команды нанесли достаточно много ударов – 25:21 в пользу "дачников" (в створ ворот – 6:3), но ни одного забитого мяча болельщики так и не увидели.

По ожидаемым голам "Фулхэм" превзошел "ирисок" – 1,82 на 1,25, как и во владении мячом – 69% против 31%.

Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и провел на поле весь поединок.

Обзор матча "Фулхэм" – "Эвертон"

После этого матча "Эвертон" (18 очков) опустился в зону вылета – на 18-е место, поскольку в параллельной встрече "Лутон" дома сенсационно разгромил "Брайтон" экс-тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби со счетом 4:0. Благодаря этой победе "Лутон" (19 баллов) поднялся на 17-ю строчку. "Фулхэм" (25 пунктов) занимает 12-ю позицию.

Стоит отметить, что команда Миколенко могла находиться значительно выше в турнирной таблице АПЛ, но в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей.

В следующем туре "Эвертон" 3 февраля будет принимать "Тоттенхэм". В тот же день "Фулхэм" на выезде сыграет против "Бернли".

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