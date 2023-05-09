"Эвертон" с Миколенко разбил команду экс-тренера "Шахтера" и покинул зону вылета АПЛ (видео)

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на выезде разгромил "Брайтон" в матче 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:5 .

Уже на первой минуте встречи Абдулайе Дукуре вывел "ирисок" вперед. До перерыва гости забили еще дважды – на 29-й минуте Дукуре оформил дубль, а спустя шесть минут автоголом отличился вратарь "Брайтона" Джейсон Стил.

Во втором тайме "Эвертон" в четвертый раз поразил сетку ворот соперника – на 76-й минуте это сделал Дуайт Макнил. Подопечные экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби ответили лишь голом Алексиса Макаллистера на 79-й минуте.

А вот "ириски" поставили жирную точку в компенсированное время – Макнил забил свой второй гол в этой игре.

Отметим, что Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и провел на поле весь поединок.

Обзор матча

После этой победы "Эвертон" (32 очка) покинул зону вылета и поднялся на 17-е место в АПЛ. "Брайтон" с 55 баллами находится на седьмой позиции.

В следующем туре командаМиколенко 14 мая будет принимать лидера чемпионата – "Манчестер Сити", а подопечные Де Дзерби в тот же день на выезде сыграют с "Арсеналом" украинца Александра Зинченко.

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