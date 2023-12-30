"Эвертон" с Миколенко разгромно проиграл в 20-м туре АПЛ, "Брентфорд" Ярмолюка потерпел фиаско (видео)

Состоялись еще два матча 20-го тура чемпионата Англии с участием клубов украинцев.

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Эвертон" Виталия Миколенко на выезде разгромно проиграл "Вулверхэмптону" ( 3:0 ), а "Брентфорд" Егора Ярмолюка в гостях уступил "Кристал Пэлас" ( 3:1 ).

На 25-й минуте "волки" вышли вперед усилиями английского защитника Макса Килмана, у которого есть украинские корни.

Во втором тайме команда Гэри О'Нила укрепила свое преимущество – на 53-й минуте отличился Матеус Кунья, а через восемь минут Крейг Доусон сделал счет разгромным.

Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" и провел на поле весь матч.

Таким образом, "Эвертон" потерпел третье подряд поражение в АПЛ. Команда Шона Дайча с 16 очками находится на 17-м месте рядом с зоной вылета. Стоит отметить, что 17 ноября мерсисайдский клуб лишили 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей. "Вулверхэмптон" (28 пунктов) занимает 11-ю позицию.

Обзор матча "Вулверхэмптон" – "Эвертон"

В параллельном матче Кин Льюис-Поттер уже на 2-й минуте вывел "Брентфорд" вперед, но "Кристал Пэлас" совершил камбэк. На 14-й минуте счет сравнял Микаэль Олисе, а на 39-й гол Эберечи Эзе позволил хозяевам повести в счете.

После перерыва "орлы" добили своего соперника. На 58-й минуте Олисе оформил дубль, установив окончательный счет встречи.

Ярмолюк начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле на 80-й минуте. Помочь своей команде избежать поражения 19-летнему украинцу не удалось.

Для "Брентфорда" это поражение стало пятым подряд в АПЛ. Команда Ярмолюка с 19 очками располагается на 15-м месте. "Кристал Пэлас" (21 балл) поднялся на 13-ю строчку

Обзор матча "Кристал Пэлас" – "Брентфорд"

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