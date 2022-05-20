"Эвертон" с Миколенко совершил фантастический камбэк и сумел остаться в АПЛ (видео)

Украинский футболист провел в игре все 90 минут.

"Эвертон" в рамках перенесенного поединка 33-го тура английской Премьер-лиги одолел дома "Кристал Пэлас" со счетом 3:2 .

Отметим, что первая половина встречи стала настоящим кошмаром для команды Фрэнка Лэмпарда, ведь на перерыв команды ушли при счете 0:2 в пользу гостей. За лондонцев забивали Жан-Филипп Матета ( 21 минута ) и Джордан Айю ( 36 ).

Казалось бы, что "Эвертон" не сможет оправиться от такого и его судьба пребывания в АПЛ будет решаться в последнем туре, ведь перед этой игрой у команды Лэмпарда было 36 очков, что лишь на два балла больше по сравнению с зоной вылета. Впрочем, не так случилось, как предполагалось.

Во втором тайме "ириски" заиграли совсем по-другому, что вылилось на 54 минуте в забитый гол от Майкла Кина. На 75-й минуте "Эвертону" удалось восстановить паритет благодаря усилиям Ришарлисона.

Судьбу противостояния решил форвард "Эвертона" Доминик Калверт-Льюин, который за пять минут до конца основного времени расстроил голкипера соперника и, как следствие, принес команде не только победу, но и прописку на следующий сезон в АПЛ.

Что касается украинца Виталия Миколенко, то он вышел в стартовом составе и провел все 90 минут. Эта встреча стала для него 16-й в футболке "ирисок".

Вашему вниманию видеообзор матча "Эвертон" — "Кристал Пэлас".

"Эвертон" после этой победы набрал 39 баллов и остался на 16-й позиции в турнирной таблице АПЛ. От 18-го места, которое не позволяет сыграть в следующем сезоне в АПЛ, "ирисок" отделяет четыре очка, а до завершения чемпионата остался всего один тур;

"Кристал Пэлас", в свою очередь, имеет 45 пунктов и идет на 13 строчке;

В другом матче игрового дня "Челси" дома расписал результативную ничью с "Лестер Сити" (1:1). Лондонцы уже точно завершат сезон на третьем месте, которое дает право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. "Лисицы", между тем, идут девятыми.

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