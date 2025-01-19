"Эвертон" с Миколенко удержал победу над "Тоттенхэмом" и отдалился от зоны вылета АПЛ (видео)

Украинский защитник "ирисок" провел на поле весь матч.

"Эвертон" дома одержал победу над "Тоттенхэмом" в поединке 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершилась со счетом 3:2 .

Хозяева открыли счет уже на 13-й минуте матча – отличился Доминик Калверт-Льюин.

До перерыва подопечные Дэвида Мойеса увеличили свое преимущество. На 30-й минуте забил Илиман Ндиае, а на 45+7-й автогол занес в свой пассив 18-летний защитник "шпор" Арчи Грей.

Во втором тайме команда Ангелоса Постекоглу сократила отставание – на 77-й минуте точный удар нанес Деян Кулусевски.

На 90+2-й минуте Ришарлисон отквитал еще один мяч, однако избежать поражения лондонскому клубу не удалось.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Обзор матча "Эвертон" – "Тоттенхэм"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Эвертон" (20 очков) занимает 16-е место в АПЛ, отдалившись от зоны вылета на расстояние 4 баллов. "Тоттенхэм" (24 пункта) идет на 15-й позиции.

В следующем туре мерсисайдцы 25 января на выезде сразятся с "Брайтоном". Днем позже "шпоры" примут "Лестер".

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