"Эвертон" с Миколенко в компенсированное время спасся от поражения в матче АПЛ (видео)

Украинец провел на поле весь поединок.

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко дома сыграл вничью с "Фулхэмом" в матче 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм прошел без забитых голов. "Ириски" имели возможность выйти вперед на 32-й минуте – Доминик Калверт-Льюин поразил ворота гостей, но после просмотра видеоповтора (VAR) гол был отменен из-за офсайда.

После перерыва мерсисайдский клуб пропустил гол – на 61-й минуте за "дачников" отличился бывший игрок "Эвертона" Алекс Ивоби.

Однако в компенсированное время подопечным Шона Дайча удалось избежать поражения – на 90+4-й минуте Бету вырвал для хозяев поля ничью.

Отметим, что Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и провел на поле весь матч.

Обзор матча "Эвертон" – "Фулхэм"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Эвертон" (9 очков) занимает 15 место в АПЛ. "Фулхэм" (12 баллов) находится на десятой позиции.

В следующем туре чемпионата Англии команда Миколенко 2 ноября на выезде сыграет против "Саутгемптона", а "Фулхэм" 4 ноября примет "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

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