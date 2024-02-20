"Эвертон" с Миколенко в конце матча вырвал ничью и покинул зону вылета АПЛ (видео)

"Ириски" спаслись от поражения в поединке с "Кристал Пэлас".

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на своем поле сыграл вничью с "Кристал Пэлас" в заключительном матче 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершился со счетом 1:1 .

В первом тайме встречи команды голов не забивали. А вот во второй половине игры "орлам" удалось выйти вперед – на 66-й минуте результативный удар нанес Джордан Айю.

Однако подопечные Шона Дайча нашли силы отыграться. На 84-й минуте Амаду Онана забил гол и спас мерсисайдский коллектив от поражения.

Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" и провел на поле весь поединок.

Обзор матча "Эвертон" – "Кристал Пэлас"

Будет добавлен в скором времени.

К слову, перед матчем "Кристал Пэлас" объявил об увольнении Роя Ходжсона с поста главного тренера. Его заменит Оливер Гласнер, который в сезоне-2021/22 выигрывал Лигу Европы с немецким "Айнтрахтом".

После этого поединка "Эвертон" (20 очков) выбрался из зоны вылета АПЛ, поднявшись на 17-е место. "Кристал Пэлас" (25 баллов) располагается на 15-й позиции.

Следует отметить, что в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.

В следующем туре чемпионата Англии команда Миколенко 24 февраля на выезде сыграет против "Брайтона". В тот же день "Кристал Пэлас" примет "Бернли".

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