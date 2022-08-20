"Эвертон" с Миколенко выцарапал ничью в АПЛ против двукратного победителя Кубка европейских чемпионов

В матче третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Эвертон" на своем поле сыграл вничью с "Ноттингемом".

Поединок на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершился со счетом 1:1 .

Команды долго не могли поразить ворота друг друга. Первый мяч в этой встрече "лесники" забили на 81-й минуте. Автором результативного удара стал Бреннан Джонсон.

И все же, "ириски" нашли силы, чтобы отыграться. На 88-й минуте Демарай Грей отличился голом и спас свою команду от поражения.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел полный матч.

Добавим, что "Ноттингем Форест" вернулся в элитный дивизион Чемпионата Англии после 23-летнего перерыва. "Ноттингем Форест" - двукратный победитель Кубка европейских чемпионов (1979, 1980). Также команда выигрывала чемпионат Англии, дважды - Кубок Англии и четыре раза - Кубок лиги. Также в активе у "лесников" Суперкубки Англии и Европы.

"Эвертон" набрал свое первое очко в нынешнем сезоне АПЛ и теперь занимает 16-е место в турнирной таблице. "Ноттингем Форест" с 4 баллами находится на 11-й позиции.

В следующем туре "Эвертон" 27 августа на выезде сыграет с "Брентфордом", а "Ноттингем" днем позже примет "Тоттенхэм".

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