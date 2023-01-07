"Эвертон" с Миколенко вылетел от "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии: фанаты раскритиковали украинца

"Эвертон" защитника сборной Украины Виталия Миколенко уступил "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/32 финала Кубка Англии – 3:1 .

Уже на 4-й минуте "красные дьяволы" повели в счете – Антони во вратарской замкнул прострел Маркуса Рашфорда. С автором забитого мяча не доработал именно Миколенко, который в момент передачи внезапно решил сместиться в противоположную сторону от бразильца, чтобы накрыть другого игрока МЮ – Бруна Фернандеша.

Подобные действия украинского футболиста вызвали критику со стороны фанатов "ирисок".

"Защита "Эвертона" – абсурд. Что делает Миколенко перед голом?", – написал один из болельщиков под видео с пропущенным мячом.

Everton's defending is absurd. What is Mykolenko doing prior to the goal?

Also, Godfrey waving to Coady to stop despite being в worse позиция, если его стрелять для пени cherry on the top. Они только хотели свернуть. Нет соответствия между ними и легально очень важными шкафами https://t.co/vvlHrb3W8v — Nedko (@NedkoSTYNV) January 6, 2023

Отметим, что Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле 80 минут, после чего его заменили. За этот матч он получил от портала WhoScored отметку 6,0 – одну из самых низких в составе обеих команд.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда сравняли счет на 14-й минуте усилиями Конора Коуди. На старте второго тайма "манкунианцы" снова вышли вперед – Коуди отличился автоголом. Точку в матче на 90+7-й минуте поставил Рашфорд, реализовав пенальти.

Обзор матча

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