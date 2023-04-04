"Эвертон" с Миколенко вырвал ничью у "Тоттенхэма" в матче АПЛ с двумя удалениями (видео)

Украинец вышел со скамейки запасных и получил одну из самых высоких оценок в своей команде.

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на своем поле сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в заключительном матче 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:1 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На 58-й минуте "ириски" остались в меньшинстве – Абдулайе Дукуре получил прямую красную карточку, Хдарив Гарри Кейна по лицу.

Через десять минут "шпоры" реализовали численное преимущество – Кейн забил с пенальти.

За две минуты до конца основного времени матча составы выровнялись – прямую красную карточку заработал Лукас Моура, который вышел на замену .

"Эвертон" этим воспользовался и сумел избежать поражения. На 90-й минуте ничью мерсисайдскому клубу принес Майкл Кин.

Обзор матча

Миколенко в четвертый раз подряд не попал в стартовый состав "Эвертона". Украинец вышел на замену на 76-й минуте. За проведенное на поле время Виталий выиграл 5 из 5 единоборств и отдал 6 из 7 точных передач.

Аналитический портал Sofa Score оценил действия Миколенко высоким баллом в 7,5. Более высокую оценку за этот поединок в составе "ирисок" получил только автор гола Кин (7,8).

"Эвертон" (27 очков) занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхэм" (50 баллов) поднялся на четвертую позицию, обойдя по дополнительным показателям "Манчестер Юнайтед".

В следующем туре команда Миколенко на выезде сыграет с "Манчестер Юнайтед", а "шпоры" примут "Брайтон". Оба матча состоятся 8 апреля.

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