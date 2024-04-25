"Эвертон" сенсационно нанес поражение "Ливерпулю" в АПЛ – Миколенко получил жуткую травму (видео)

После повреждения украинец не вышел на второй тайм поединка.

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на своем поле обыграл "Ливерпуль" в перенесенном матче 29-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Мерсисайдское дерби на стадионе "Гудисон Парк" закончилось со счетом 2:0 .

Подопечные Шона Дайча вышли вперед на 27-й минуте встречи – голом отличился Джерред Брентуэйт.

В конце первого тайма Миколенко, который вышел в стартовом составе "ирисок", получил жуткую травму. Виталий неудачно приземлился на ногу после верховой борьбы с нападающим "красных" Дарвином Нуньесом.

Mykolenko играл на после этого разрыва при езде.

pic.twitter.com/GWQCr23vTJ — All Sportz ⚽ (@Allsportztv) April 24, 2024

Украинскому футболисту понадобилась помощь врачей. Он сумел доиграть первый тайм, но в перерыве был заменен.

Виталий Миколенко / Фото: Associated Press

Виталий Миколенко / Фото: Associated Press

Отметим, что Миколенко провел 28 матчей в этом сезоне АПЛ, забил два гола.

Во втором тайме "ириски" удвоили свое преимущество в счете. На 58-й минуте точный удар нанес Доминик Калверт-Льюин. Команда Юргена Клоппа абсолютно ничем ответить не смогла.

Обзор матча "Эвертон" – "Ливерпуль"

Будет добавлен в скором времени.

После этой сенсационной победы "Эвертон" (33 очка) занимает 16-е место в АПЛ. Отрыв "ирисок" от зоны вылета увеличился до восьми баллов.

К слову, в этом сезоне "Эвертон" был наказан снятием восьми зачетных пунктов в турнирной таблице АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей.

"Ливерпуль" (74 очка) остался на второй позиции в чемпионате Англии. Подопечные Клоппа на три балла отстали от лидера – "Арсенала" украинца Александра Зинченко. На пятки также наступает "Манчестер Сити" – у команды Хосепа Гвардиолы 73 очка и два поединка в запасе.

В следующем туре "Эвертон" 27 апреля примет "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка. В тот же день "Ливерпуль" на выезде сыграет против "Вест Хэма".

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