"Эвертон" запустил масштабную акцию в поддержку Украины: клуб Миколенко уже пожертвовал 250 тысяч фунтов

"Эвертон" запустил масштабную акцию в поддержку Украины: клуб Миколенко уже пожертвовал 250 тысяч фунтов

"Ириски" объявили о запуске кампании по сбору средств для украинцев.

Английский "Эвертон", за который выступает защитник сборной Украины Виталий Миколенко, пожертвует защищающейся от военной агрессии России Украине 250 тысяч фунтов.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Также "ириски" запускают масштабную благотворительную кампанию, цель которой собрать 500 тысяч фунтов для Комитета по чрезвычайным ситуациям в Украине, созданном в Англии.

В Комитет вошли 15 ведущих британских благотворительных организаций, занимающихся сбором средств для быстрого и эффективного реагирования на разворачивающийся в Украине после вторжения России гуманитарный кризис.

Начало акции намечено на воскресенье, в день, когда "Эвертон" на Гудисон Парк примет "Вулвергемптон".

"Картины трагедии, которая разворачивается в Украине, которые мы все видели, неистовые. И неправильно. И ужасно. Мы с растущим ужасом следим за новостями из Украины, где неизбирательные нападения подвергают опасности ни в чем не повинных гражданских лиц, в том числе детей Мы стремимся сделать все возможное, чтобы продемонстрировать нашу поддержку невинным жертвам российского вторжения в Украину Мы все молимся о мире, но мы также полны решимости помочь гуманитарным усилиям прямо сейчас, чтобы спасти жизнь. являются ужасными", — заявил председатель правления "Эвертона" Билл Кенрайт.

Напомним, фанаты лондонского "Вест Гема", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, представили лимитированную версию чашек в сине-желтых цветах формы сборной Украины.

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