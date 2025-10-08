Евгений Селезнев в подкасте Дениса Бойко: звонок из "ДНР", жизнь после футбола, языковой скандал, помощь приютам

Денис Бойко и Евгений Селезнев

Реклама

В новом выпуске YouTube-шоу Дениса Бойко дончанин Евгений Селезнев поделился об игре в национальной сборной Украины, аренде в иностранных клубах и о поиске "своего" футбола. В мае 2023 года Евгений завершил профессиональную футбольную карьеру, сегодня работает советником при Министре молодежи и спорта Украины и послом Федерации бокса Украины.

Теперь интервью на канале Дениса Бойко будут выходить в обновленной студии и с блицами, где гостям нужно будет быстро и правдиво выбирать ответ.

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

Реклама

"Они терпели меня – я был очень горячий парень": Селезнев о своем становлении в футболе

Евгений Селезнев поделился, что все мужчины в его семье были шахтерами. В детстве он тоже бывал с отцом на шахте, который на своем примере показывал, какая это тяжелая работа под землей. Будучи из небогатой семьи и имея ограниченные финансовые возможности, он, несмотря ни на что, с детства играл в футбол. В 2001 году, в возрасте 16 лет, Евгений попал в академию донецкого "Шахтера". А в следующем году уже начал профессиональную карьеру, играя за "Шахтер-3" и "Шахтер-2".

"Попасть туда для меня было тяжело. Я всегда много забивал, но в одной игре я из 9 попал 9. После этого меня взяли на просмотр, мы поехали с академией в турне, где во второй игре я забил, в третьей забил и мы подписали полноценный контракт".

Через несколько лет, Евгений поехал в Киев в аренду в "Арсенал". В Высшей лиге футболист дебютировал в 2007 году в матче против "Черноморца". Через год, вернувшись с аренды, Евгений подписал новый контракт с "Шахтером", но отыграл лишь один сезон-2008/09, став вместе с командой обладателем Кубка УЕФА.

Реклама

Возвращение в команду. Футбольная карьера между " Шахтером" и "Днепром"

Впервые в "Шахтер" Евгений попал в 16 лет. Через несколько лет, в 2009-м, после игры за клуб, аренды в Киеве и подписания второго контракта с донецким клубом, Селезнев переходит в "Днепр". Тогда сумма трансфера составила 4,5 млн. евро. В первом сезоне за днепровскую команду он стал основным нападающим, а уже в следующем – Селезнев стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Отыграв за команду всего два сезона, Евгений вернусь в донецкую команду.

"Я всю жизнь кайфовал от футбола. Не кайфовал от зарплаты, я просто хотел стать первым. Я никогда не просил себе зарплаты, я брал столько, сколько давали. Когда я возвращался в 2011 году в "Шахтер", в "Днепре" мне давали вдвое больше, но я пообещал президенту "Шахтера". Я не мог поступить иначе".

В июне 2011 года Селезнев вернулся в "Шахтер". В сезоне-2011/12 Евгений стал лучшим бомбардиром чемпионата, а "Шахтер" – чемпионом Украины и обладателем Кубка. Уже через год, в августе 2012-го, он снова стал частью "Днепра". В следующем сезоне, 2013/14, "Днепр" во второй раз в истории выиграл серебряные медали чемпионата Украины.

Реклама

Летом 2015 года в "Днепре" начались финансовые проблемы, а Селезнев после ухода Николая Калинича и Евгения Коноплянки стал главным бомбардиром команды. За полгода Селезнев стал свободным агентом, команда имела перед футболистом долг в размере миллиона евро и постоянно задерживала зарплату, клуб позволил Селезневу перейти в другой клуб бесплатно, если футболист простит все долги.

Так Евгений оказался в составе российского клуба "Кубань" в феврале 2016 года. Через полгода футболист вернулся в Украину и подписал контракт на два года с донецким "Шахтером". Сыграв лишь часть матчей, почти через год, Селезнев покинул "Шахтер" как свободный агент.

Игра в Турции и неудачная аренда в испанской "Малаге"

После "Шахтера" Селезнев перешел в ряды турецкого клуба "Карабюкспор". Дебютировал в январе 2017 года, а уже в декабре покинул клуб. Через несколько дней Евгений официально стал игроком турецкого "Акхисар Беледиеспора", получив контракт на 2,5 года. Играя за эту команду, украинец стал обладателем Кубка и Суперкубка Турции.

Реклама

В январе 2019 года Селезнев перешел на правах аренды до конца сезона в испанский клуб "Малага".

"Со мной никто не общался. У меня была большая зарплата там, в раздевалке футболисты были недовольны моим приездом. Они "стелили" тренеру, когда его сменили, они всей командой начали "стелить" другому тренеру. Я так не могу, для меня есть коллектив, а потом уже тренеры, а там было по-другому".

Евгений не смог адаптироваться в испанской команде, и уже через полгода он вернулся в Турцию после расторжения контракта, став игроком "Бурсаспора". Пробыв в новой команде всего сезон, он вернулся в Украину, чтобы быть со своей семьей.

"Моя ошибка в том, что я искал тот "Днепр", пытался его создавать": о возвращении в украинские клубы и завершении футбольной карьеры

Реклама

Осенью 2020 года Селезнев вернулся в Украину и подписал контракт с "Колосом".

"Первые полгода было очень тяжелое время, потому что у меня на руках умирал папа. Трудно было думать о футболе. Я всегда был азартный, с пылающими глазами, но в это время я погас".

Летом 2021 года перешел в клуб "Минай". Евгений делится, что денег в этом клубе он почти не зарабатывал, но на протяжении всей футбольной карьеры, его ориентиром была именно игра, поэтому он выбрал этот клуб как пространство, где можно продолжить заниматься любимым делом в коллективе, которому он доверяет. Решение уйти из профессионального футбола он принял, когда понял, что коллеги не понимают его, а он больше не понимает их.

"Когда я играл в "Шахтере" и "Днепре", то играл с лучшими футболистами этой страны, а потом ты понимаешь, что ты и молодое поколение совершенно разные. Это не их ошибка, но мне, в то время, было очень тяжело играть с ними".

Реклама

Советник Министра молодежи и спорта Украины

Сегодня Евгений Селезнев является советником Министра молодежи и спорта Украины, послом Федерации стороны Украины, игроком медиалиги и сборной ветеранов Украины. Бывший бомбардир делится, что продолжает играть в футбол, но уже немного, ведь тело не позволяет играть так, как хотелось бы.

"Я без футбола не могу жить. Это смысл моей жизни, я очень люблю футбол. Да, может, сейчас не в том количестве, как когда я был игроком, но без него я уже не могу".

Как советник Селезнев отвечает за "массовый" футбол в Украине, то есть помогает подросткам быть причастными к спорту и иметь возможность в нем развиваться. Речь идет не только о классическом футболе, бывший футболист занимается также регби-5, флорбол.

Реклама

"Я люблю спорт. Это очень круто, когда мужчина или девушка вкладывает свое здоровье, желание, силы, чтобы стать первым. Это большое уважение".

Игра за сборную Украины

Евгений Селезнев дебютировал в молодежной сборной Украины в 2005 году, тогда он сыграл всего одну игру. Дебют в национальной сборной состоялся 24 мая 2008 года против сборной Нидерландов. В составе национальной сборной Евгений провел 10 лет, сыграв 58 матчей.

Футболист был включен в список из 23 игроков, заявленных для участия на домашнем чемпионате Европы 2012 года, но тогда не сыграл ни одного матча.

Реклама

"В сборной у меня немного "не клеилось". Я мало забил, всего 11 голов за 58 матчей. Для нападающего это очень мало".

Напомним, что интервью с Евгением Селезневым вышло на YouTube-канале нового проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-голкипер сборной Украины Денис Бойко. Это площадка для глубоких разговоров с теми, кто творит историю украинского спорта.