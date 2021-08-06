Эволюция Месси: как менялась внешность аргентинца в течение его карьеры в "Барселоне"

Эволюция Месси: как менялась внешность аргентинца в течение его карьеры в "Барселоне"

Лео отдал каталонскому клубу 21 год своего футбольного пути.

5 августа "Барселона" официально сообщила об уходе своего многолетнего лидера Лионеля Месси.

Каталонский клуб посвятил 34-летнему аргентинцу несколько постов в соцсетях. В одном из них "сине-гранатовые" показали, как менялась внешность Лео течение периода его выступлений за "Барсу".

"Легенда", - подписала ролик с трансформацией образов Месси пресс-служба каталонцев.

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Leyenda pic.twitter.com/9MAxMct7W2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

Ранее ТСН Проспорт писал, почему Месси покинул "Барселону" и кто может стать следующим клубом аргентинца.

Напомним, что 30 июня 2021 года истек срок действия контракта с клубом. Позже ему не разрешили начать подготовку к новому сезону в составе "Барселоны".

Месси присоединился к академии "Барселоны" в 2000 году, а за главную команду выступает с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (778) и количеству забитых мячей (672) в его составе.

Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей и количеству забитых мячей в его составе. С командой Лионель выиграл 35 трофеев, включая 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги чемпионов, получил шесть "Золотых мячей". Это тоже является рекордом для игроков, которые выступали за "Барселону".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Месси хотел остаться в "Барселоне", но отец и семья подталкивали Лионеля к переходу во французский ПСЖ.

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