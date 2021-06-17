Евро-2020: Дания забила один из самых быстрых голов в истории, но Де Брюйне вывел бельгийцев в плей-офф

Подопечные Роберто Мартинеса вторыми среди команд-участниц турнира завоевали путевку в 1/8 финала.

Сборная Бельгии обыграла команду Дании в матче 2-го тура группы B чемпионата Европы-2020. Поединок на стадионе "Паркен" в Копенгагене завершился победой бельгийцев со счетом 2:1.

Перед началом игры капитаны команд вынесли большое полотно с футболкой датского хавбека Кристиана Эриксена с автографами и пожеланиями выздоровления. Таким образом участники матча поддержали игрока, который на поле пережил остановку сердца в матче стартового тура против финнов. Болельщики же пришли на матч с баннерами и табличками, где пожелали Кристиану здоровья.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Что касается матча, то Дания невероятно быстро открыла счет. Гол Юссуфа Поульсена на второй минуте стал вторым по скорости в истории чемпионатов Европы. 27-летнему форварду понадобилось всего 99 секунд, чтобы расписаться в воротах гостей.

Associated Press

Первый тайм завершился минмиальною победой датчан, но в перерыве тренер Бельгии Роберто Мартинес выпустил на поле свое главное оружие - Кевина Де Брюйне.

Звезда "Манчестер Сити" быстро взялся делать результат. На 55-й минуте он ассистировал Торгану Азару, а затем на 70-й минуте красивым дальним ударом отличился сам.

Associated Press

Associated Press

Таким образом, Бельгия одержала волевую победу и вышла в 1/8 финала Евро-2020. Бельгийцы стали второй сборной, которая пробилась в плей-офф. Накануне это также сделала команда Италии.

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Бельгия возглавляет группу В (6 очков), Россия (3) - вторая, Финляндия (3) - третья, Дания (0) - четвертая.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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