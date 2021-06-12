Евро-2020: где смотреть и ставки букмекеров на матчи 12 июня

В субботу Чемпионат Европы продолжится еще тремя поединками.
11 июня стартовал Чемпионат Европы по футболу-2020 (Евро-2020), турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В матче-открытии Италия разгромила Турцию (3:0).
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12 июня фанатов будет ждать уже не один, а сразу три поединка континентального первенства. ТСН Проспорт знакомит читателей с полным расписанием игрового дня и рассказывает, где можно посмотреть матчи.
Где смотреть матч Уэльс - Швейцария (16:00)
В прямом эфире поединок группы A, который состоится на Олимпийском стадионе в Баку (Азербайджан), будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".
Прогнозы букмекеров на матч Уэльс - Швейцария
Фаворитом встречи букмекеры считают Швейцарию, на победу команды Владимира Петковича можно поставить с коэффициентом 2.18. Ничья - 3.05. Победа валлийцев оценена коэффициентом 4.15.
Где смотреть матч Дания - Финляндия (19:00)
Прямую трансляцию поединка группы В, который примет стадион "Паркен" в датском Копенгагене, смотрите на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2".
Прогнозы букмекеров на матч Дания - Финляндия
По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом этой битвы является датчане. На победу хозяев предлагается коэффициент 1.42. Ничья - 4.45. Триумф финнов - 10.00.
Где смотреть матч Бельгия - Россия (22:00)
В центральном поединке игрового дня лидер рейтинга ФИФА сборная Бельгии в Санкт-Петербурге будет противостоять команде России. Посмотреть матч группы В можно на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2".
Прогнозы букмекеров на матч Бельгия - Россия
Победа бельгийцев оценена букмекерами коэффициентом 1.94. Ничья - 3.45. Коэффициент на победу команды страны-агрессора составляет 4.55. Интересно, что во Львове бесплатно будут наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России.
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