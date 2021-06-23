Евро-2020: Испания унизила Словакию и помогла Украине выйти в плей-офф

Евро-2020: Испания унизила Словакию и помогла Украине выйти в плей-офф

"Красная фурия" одержала первую победу и со второго места в группе пробилась в 1/8 финала.

Сборная Испании легко победила команду Словакии в последнем туре группы Е Чемпионата Европы-2020. Подопечные Луиса Энрике разбили соперника на стадионе "Ла-Картуха" в Севилье со счетом 5:0.

Пиренейцы имели хорошую возможность выйти вперед уже в дебюте встречи. Якуб Громада привез пенальти в ворота словаков, ударив Коке сзади по ноге. Мората взялся исполнить приговор, но Мартин Дубравка потянул удар форварда испанцев с 11-метровой отметки.

Казалось, что нереализованный пенальти у соперника даст словацкой сборной дополнительный моральный толчок, однако испанцы продолжили делать свое дело и на 30-й минуте таки открыли счет.

Не обошлось без курьеза. Пабло Сарабия с линии штрафной попал в перекладину, а Дубравка ошибся и невольно забросил мяч в собственные ворота.

В компенсированное к первому тайму время команда Луиса Энрике удвоила свое преимущество. После суеты в штрафной словаков Жерар Морено мягко навесил во вратарскую, а Эмерик Ляпорт головой попал точно в угол.

После перерыва испанцы довели дело до разгрома. На 56-й минуте Сарабия безупречно пробил из пределов штрафной, замкнув передачу от Жорди Альбы.

На этом голевая феерия от испанцев не закончилась. На 67-й минуте Ферран Торрес сразу после выхода на замену ударом пяткой красиво замкнул передачу Сарабии.

А через четыре минуты Торрес мог оформить дубль, однако Юрай Куцка подстави ногу и стал автором второго автогола словацкой сборной в этой встрече.

В параллельном матче Швеция победила Польшу (3:2). В итоге Швеция выиграла группу с 7 баллами, Испания (5) со второго места вышла в плей-офф. Словакия (3) финишировала третьей, Польша (1) - последняя.

Сборная Украины благодаря этому результату оформила исторический выход в плей-офф чемпионатов Европы! "Сине-желтые" вышли в 1/8 финала как один из четырех обладателей третьих мест с наилучшими показателями.

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