Евро-2020: Сборные Уэльса и Швейцарии в боевом поединке сыграли вничью

Команды набрали по первому очку на турнире.

Сборные Уэльса и Швейцарии в матче 1-го тура группы А Чемпионата Европы по футболу-2020 сыграли вничью. Поединок группы А на "Олимпийском стадионе" в Баку закончился со счетом 1:1.

Первая половина встречи прошла при ощутимом преимуществе швейцарцев, однако забитых мячей до перерыва зрители не увидели.

В дебюте второго тайма команда Владимира Петковича таки добилась своего. Бреел Эмболо открыл счет в матче, поразив угол ворот валлийцев ударом головой после навеса с углового.

Associated Press

Уэльсу удалось отыграться на 74-й минуте. Помог им тоже розыгрыш углового. Киффер Мур, совершив эффектный прыжок, пробил головой и поразил дальний угол ворот соперника.

Associated Press

На 85-й минуте швейцарцам удалось, казалось, забить победный гол. Однако он был отменен после просмотра повтора момента из-за офсайда у Марио Гаврановича.

Уэльс и Швейцария выступают в группе А, где их соперниками также являются Италия и Турция.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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Как сообщал ТСН Проспорт, накануне сборная Италии разгромила национальную команду Турции.

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