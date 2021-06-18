Евро-2020: Швеция дожала Словакию и закрутила интригу в борьбе за плей-офф

Судьбу поединка решил гол с пенальти.

Сборная Швеции победила команду Словакии в матче 2-го тура Чемпионата Европы-2020. Поединок группы Е в Санкт-Петербурге завершился со счетом 1:0 в пользу скандинавов.

В течение встречи шведы действовали активнее, но долго не могли распечатать ворота соперника. Словаков неоднократно спасал вратарь Мартин Дубравка, однако давление во втором тайме все же принесло номинальным хозяевам плоды.

На 75-й минуте шведская сборная заработала 11-метровый. Квайсон сумел пробросить мяч мимо Дубравки, и словацкий вратарь вынужден был сбивать Робина. С пенальти Эмиль Форсберг положил игровую сферу в угол, хотя Дубравка и угадал направление удара. Этот мяч стал решающим и принес шведам первую победу на текущем первенстве континента.

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Швеция возглавила группу Е (4 очка), Словакия (3) - вторая, Испания (1, матч в запасе) - третья, Польша (0, игра в запасе) - четвертая.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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