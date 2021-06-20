Евро-2020: Швейцария разобралась с Турцией, но не гарантировала себе выход в плей-офф

Дубль Джердана Шакири позволил "крестоносцам" существенно повысить шансы на участие в 1/8 финала.

Сборная Швейцарии уверенно победила команду Турции в матче заключительного третьего тура Чемпионата Европы-2020. Встреча на Олимпийском стадионе в Баку (Азербайджан) завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Владимира Петковича.

Уже на 6-й минуте Харис Сеферович бильярдным ударом в нижний угол вывел швейцарскую команду вперед. Удвоить преимущество "крестоносцам" удалось на 26-й минуте, когда Джердан Шакири отправил мяч в "девятку" красивым обводящим ударом с левой ноги.

На 62-й минуте Ифран Кахведжи отыграл один мяч, забив первый гол Турции на этом турнире. Однако очень быстро швейцарцы вернули себе преимущество в 2 мяча - на 68-й минуте Шакири оформил дубль и по сути снял вопрос о победителе поединка.

Стоит отметить, что все три гола швейцарцев были забиты после ассистов Стивена Цубера.

В параллельном матче этого квартета Италия одолела Уэльс со счетом 1:0.

со счетом 1:0. В итоге из группы А в плей-офф с первого места вышла Италия (9 очков), а со второго Уэльс (4). Швейцарцы (4 балла) еще могут пробиться в 1/8 финала, если станут одной из 4 команд с лучшими показателями среди третьих мест. Турция стала последней в групе, не набрав ни одного очка.

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