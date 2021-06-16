Евро-2020: звездного футболиста французов укусил соперник, но он не требует возмездия (видео)

Погба вступился за Антонио Рюдигера, который отличился очень некрасивым поступком.

Курьезный инцидент произошел во время матча 1-го тура группового этапа Чемпионата Европы-2020 между сборными Франции и Германии.

Защитник Бундестим Антонио Рюдигер сзади подошел к хавбеку французов Полю Погба и укусил его за спину. Видео разлетелось по Сети и вызвало бурную реакцию у фанатов и футбольных экспертов.

Did Rudiger really just BITE Pogba !? pic.twitter.com/cSQP1Mc7K0 — Roman Kemp (@romankemp) June 15, 2021

Правда, рефери, несмотря на присутствие на матче системы видеповторов (VAR), оставил эпизод без внимания. Поэтому Рюдигер избежал наказания и продолжил поединок.

После матча у Погба спросили о резонансном моменте журналисты. Игрок "Манчестер Юнайтед" по-настоящему удивил своим ответом, вступившись за виновника.

"Мы друзья, там не было ничего особенного. Думаю, вы видели этот момент в трансляции. Он уже позади, оставим его в прошлом. Я не плачу, чтобы выпросить желтую или красную карточку для соперника за такие действия. Мне кажется, Рюдигер несильно меня укусил.

Мы знаем друг друга давно. Я почувствовал укус, сообщил об этом судье, решение в любом случае за ним, и он его принял. Рюдигер не получил карточку, и я думаю, что это хорошо. Не хочу, чтобы его дисквалифицировали за это", - цитирует Погба Goal.com.

Associated Press

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Интересно, что на пресс конференции после матча с немцами Погба убрал со стола бутылку с пивом. Ранее похожим поступком отличился Криштиану Роналду, но португальский рекордсмен избавился от двух бутылок "Coca-Cola". Из-за этого поступка знаменитая компания потеряла 4 миллиарда долларов.

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Матч Франция - Германия завершился минимальной победой "трехцветных" (1:0). Решающим стал автогол Матса Хуммельса на 20-й минуте встречи.

"трехцветных" (1:0). Решающим стал автогол Матса Хуммельса на 20-й минуте встречи. Соперниками Франции и Германии в группе F являются команды Португалии и Венгрии. В матче 1-го тура действующие чемпионы Европы разбили венгров (3:0) благодаря дублю Роналду, установил уникальный бомбардирский рекорд.

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