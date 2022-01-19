Евро-2022 по футзалу: календарь и результаты всех матчей турнира

Евро-2022 по футзалу: календарь и результаты всех матчей турнира

Сборная Украины поборется за звание лучшей команды континента.

С 19 января по 6 февраля в Нидерландах состоится Чемпионат Европы-2022 по футзалу.

Впервые в финальном турнире примут участие 16 европейских сборных, среди которых и национальная команда Украины.

"Сине-желтые" сыграют в группе А, где их соперниками будут Нидерланды, Сербия, а также действующие чемпионы Европы и мира - португальцы.

В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Если украинцам удастся попасть в плей-офф, то за выход в полуфинал наша сборная сразится против первого или второго места группы B - Италия, Казахстан, Словения или Финляндия.