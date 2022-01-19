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Евро-2022 по футзалу: календарь и результаты всех матчей турнира

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Евро-2022 по футзалу: календарь и результаты всех матчей турнира

Сборная Украины по футзалу / facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Сборная Украины поборется за звание лучшей команды континента.

С 19 января по 6 февраля в Нидерландах состоится Чемпионат Европы-2022 по футзалу.

Впервые в финальном турнире примут участие 16 европейских сборных, среди которых и национальная команда Украины.

"Сине-желтые" сыграют в группе А, где их соперниками будут Нидерланды, Сербия, а также действующие чемпионы Европы и мира - португальцы.

  • В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
  • Если украинцам удастся попасть в плей-офф, то за выход в полуфинал наша сборная сразится против первого или второго места группы B - Италия, Казахстан, Словения или Финляндия.
 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТЗАЛУ-2022
Групповой этап
Среда, 19 января
Группа А 18:30 СЕРБИЯ _:_ ПОРТУГАЛИЯ  
Группа А 21:30 НИДЕРЛАНДЫ _:_ УКРАИНА
Четверг, 20 января
Группа B 18:30 КАЗАХСТАН _:_ СЛОВЕНИЯ
Группа B 21:30 ИТАЛИЯ _:_ ФИНЛЯНДИЯ
Пятниця, 21 января
Группа C 18:30 РОССИЯ _:_ СЛОВАКИЯ  
Группа C 21:30 ПОЛЬША _:_ ХОРВАТИЯ  
Суббота, 22 января
Группа D 15:30 ГРУЗИЯ _:_ АЗЕРБАЙДЖАН  
Группа D 21:30 ИСПАНИЯ _:_ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
Воскресенье, 23 января
Группа А 15:30 СЕРБИЯ _:_ УКРАИНА
Группа А 18:30 ПОРТУГАЛИЯ _:_ НИДЕРЛАНДЫ
Понедельник, 24 января
Группа B 18:30 ИТАЛИЯ _:_ СЛОВЕНИЯ  
Группа B 21:30 ФИНЛЯНДИЯ _:_ КАЗАХСТАН
Вторник, 25 января
Группа C 18:30 ХОРВАТИЯ _:_ РОССИЯ
Группа C 21:30 ПОЛЬША _:_ СЛОВАКИЯ
Среда, 26 января
Группа D 18:30 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_ ГРУЗИЯ
Группа D 21:30 ИСПАНИЯ _:_ АЗЕРБАЙДЖАН
Пятниця, 28 января
Группа B 18:30 СЛОВЕНИЯ _:_ ФИНЛЯНДИЯ  
Группа B 18:30 КАЗАХСТАН _:_ ИТАЛИЯ
Группа А 21:30 УКРАИНА _:_ ПОРТУГАЛИЯ
Группа А 21:30 НИДЕРЛАНДЫ _:_ СЕРБИЯ
Суббота, 29 января
Группа C 15:30 СЛОВАКИЯ _:_ ХОРВАТИЯ  
Группа C 15:30 РОССИЯ _:_ ПОЛЬША
Группа D 18:30 ГРУЗИЯ _:_ ИСПАНИЯ
Группа D 18:30 АЗЕРБАЙДЖАН _:_ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

ПЛЕЙ-ОФФ

1/4 ФИНАЛА
Понедельник, 31 января
1   Победитель A _:_ 2-е место группы В
2   Победитель В _:_ 2-е место группы A
Вторник, 1 февраля
3   Победитель D _:_ 2-е место группы C
4   Победитель C _:_ 2-е место группы D

1/2 ФИНАЛА
Пятниця, 4 февраля
1     _:_  
2     _:_  

МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
Воскресенье, 6 февраля
  15:30   _:_  

ФИНАЛ
Воскресенье, 6 февраля
  18:30   _:_  
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