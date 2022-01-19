Евро-2022 по футзалу: календарь и результаты всех матчей турнира

Сборная Украины поборется за звание лучшей команды континента.
С 19 января по 6 февраля в Нидерландах состоится Чемпионат Европы-2022 по футзалу.
Впервые в финальном турнире примут участие 16 европейских сборных, среди которых и национальная команда Украины.
"Сине-желтые" сыграют в группе А, где их соперниками будут Нидерланды, Сербия, а также действующие чемпионы Европы и мира - португальцы.
- В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
- Если украинцам удастся попасть в плей-офф, то за выход в полуфинал наша сборная сразится против первого или второго места группы B - Италия, Казахстан, Словения или Финляндия.
|ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТЗАЛУ-2022
|Групповой этап
|Среда, 19 января
|Группа А
|18:30
|СЕРБИЯ
|_:_
|ПОРТУГАЛИЯ
|Группа А
|21:30
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|УКРАИНА
|Четверг, 20 января
|Группа B
|18:30
|КАЗАХСТАН
|_:_
|СЛОВЕНИЯ
|Группа B
|21:30
|ИТАЛИЯ
|_:_
|ФИНЛЯНДИЯ
|Пятниця, 21 января
|Группа C
|18:30
|РОССИЯ
|_:_
|СЛОВАКИЯ
|Группа C
|21:30
|ПОЛЬША
|_:_
|ХОРВАТИЯ
|Суббота, 22 января
|Группа D
|15:30
|ГРУЗИЯ
|_:_
|АЗЕРБАЙДЖАН
|Группа D
|21:30
|ИСПАНИЯ
|_:_
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|Воскресенье, 23 января
|Группа А
|15:30
|СЕРБИЯ
|_:_
|УКРАИНА
|Группа А
|18:30
|ПОРТУГАЛИЯ
|_:_
|НИДЕРЛАНДЫ
|Понедельник, 24 января
|Группа B
|18:30
|ИТАЛИЯ
|_:_
|СЛОВЕНИЯ
|Группа B
|21:30
|ФИНЛЯНДИЯ
|_:_
|КАЗАХСТАН
|Вторник, 25 января
|Группа C
|18:30
|ХОРВАТИЯ
|_:_
|РОССИЯ
|Группа C
|21:30
|ПОЛЬША
|_:_
|СЛОВАКИЯ
|Среда, 26 января
|Группа D
|18:30
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|ГРУЗИЯ
|Группа D
|21:30
|ИСПАНИЯ
|_:_
|АЗЕРБАЙДЖАН
|Пятниця, 28 января
|Группа B
|18:30
|СЛОВЕНИЯ
|_:_
|ФИНЛЯНДИЯ
|Группа B
|18:30
|КАЗАХСТАН
|_:_
|ИТАЛИЯ
|Группа А
|21:30
|УКРАИНА
|_:_
|ПОРТУГАЛИЯ
|Группа А
|21:30
|НИДЕРЛАНДЫ
|_:_
|СЕРБИЯ
|Суббота, 29 января
|Группа C
|15:30
|СЛОВАКИЯ
|_:_
|ХОРВАТИЯ
|Группа C
|15:30
|РОССИЯ
|_:_
|ПОЛЬША
|Группа D
|18:30
|ГРУЗИЯ
|_:_
|ИСПАНИЯ
|Группа D
|18:30
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|
ПЛЕЙ-ОФФ
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1/4 ФИНАЛА
|Понедельник, 31 января
|1
|Победитель A
|_:_
|2-е место группы В
|2
|Победитель В
|_:_
|2-е место группы A
|Вторник, 1 февраля
|3
|Победитель D
|_:_
|2-е место группы C
|4
|Победитель C
|_:_
|2-е место группы D
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1/2 ФИНАЛА
|Пятниця, 4 февраля
|1
|_:_
|2
|_:_
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МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
|Воскресенье, 6 февраля
|15:30
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ФИНАЛ
|Воскресенье, 6 февраля
|18:30
|_:_