Евро-2024: букмекеры назвали фаворитов чемпионата Европы по футболу

Предстоящее континентальное первенство по футболу состоится летом 2024 года в Германии.

С 14 июня по 14 июля 2024 года пройдет финальный турнир Евро-2024 по футболу. Матчи континентального первенства будут принимать десять городов Германии.

На чемпионате Европы-2024 сыграют 24 национальные сборные. 20 путевок на ЧЕ получили обладатели первых двух мест каждой из десяти квалификационных групп. Еще три места на турнире разыграют в марте 2024 года в плей-офф, участником которого станет и сборная Украины.

Отметим, что сборная Германии на правах хозяйки турнира без отбора попала на континентальное первенство.

Жеребьевка финальной стадии Евро-2024 состоялась 2 декабря в немецком Гамбурге. После нее букмекеры оценили шансы команд выиграть континентальный турнир.

Главными фаворитами предстоящего чемпионата Европы аналитики считают сборные Франции и Англии. Коэффициент на их победу в турнире составляет 4,50.

Далее в списке претендентов на выигрыш ЧЕ идет сборная Германии – 7,00. В топ-5 фаворитов Евро-2024 также попали Испания (8,00) и Португалия (9,00).

Фавориты Евро-2024 по футболу (топ-10)

1-2. Франция – 4,50

1-2. Англия – 4,50

3. Германия – 7,00

4. Испания – 8,00

5. Португалия – 9,00

6-8. Италия – 17,00

6-8. Нидерланды – 17,00

6-8. Бельгия – 17,00

9-10. Дания – 30,00

9-10. Хорватия – 30,00

Напомним, сборной Украины для выхода на Евро-2024 необходимо преодолеть плей-офф отбора. В полуфинале команда Сергея Реброва 21 марта на выезде встретится с командой Боснии и Герцеговины.

Если украинцы победят боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта разыграют путевку на чемпионат Европы с победителем другого полуфинала Пути В Израиль – Исландия. В этом поединке команда Реброва будет номинальным хозяином.

В случае выхода в финальный турнир чемпионата Европы-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Сейчас на победу сборной Украины в финальном турнире Евро-2024 можно сделать ставку с коэффициентом 100,00.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины в плей-офф отбора на Евро-2024.

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