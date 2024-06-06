Евро-2024: что нужно знать о финальном турнире чемпионата Европы по футболу

Континентальное первенство продлится с 14 июня по 14 июля в Германии.

Летом 2024 года состоится 17-й в истории чемпионат Европы по футболу. Матчи континентального первенства с 14 июня по 14 июля будет принимать Германия.

Рассказываем подробно о грядущем финальном турнире Евро-2024, участие в котором примет и сборная Украины.

Сколько сборных сыграют на Евро-2024

В финальной части ЧЕ-2024 будут соревноваться 24 национальные команды: 23 путевки на континентальное первенство были разыграны в квалификации, а сборная Германии в роли хозяйки автоматически попала на турнир.

Все участники Евро-2024: Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Италия, Чехия, Словения, Хорватия, Грузия, Украина, Польша.

Звание действующего чемпиона Европы будет защищать сборная Италии. В финальном матче Евро-2020, которое из-за пандемии коронавируса состоялось летом 2021 года, "Скуадра Адзурра" на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в серии пенальти победила Англию.

Отметим, что сборная России не участвовала в отборе и пропустит грядущий чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.

На каких стадионах будут играть матчи Евро-2024

Матчи чемпионата Европы будут играть на 10 стадионах в 10 немецких городах: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Матч-открытие Евро-2024 состоится 14 июня в Мюнхене: в нем Германия сыграет против Шотландии. Финал турнира запланирован на 14 июля в Берлине.

Арены Евро-2024

Берлин: "Олимпиаштадион" (вместимость: 71 000)

Дортмунд: "BVB-Штадион" (62 000)

Дюссельдорф: "Дюссельдорф Арена" (47 000)

Гамбург: "Фолькспаркштадион" (49 000)

Гельзенкирхен: "Арена АуфШальке" (50 000)

Кельн: "Кельн Штадион" (43 000)

Лейпциг: "Лейпциг Штадиум" (40 000)

Мюнхен: "Арена Мюнхен" (66 000)

Франкфурт: "Франкфурт Арена" (47 000)

Штутгарт: "Штутгарт Арена" (51 000).

Официальный талисман Евро-2024

По итогам голосования среди школьников со всей Европы официальным талисманом Евро-2024 стал плюшевый мишка Альберт.

В голосовании также участвовали такие имена, как Бернардо, Бернхарт и Герци фон Бер (все варианты обыгрывают немецкое слово Bär – "медведь"). В конце концов, выиграл Альберт с 32% голосов.

Талисман был официально представлен 20 июня 2023 года в товарищеском матче Германия – Колумбия.

Официальный талисман Евро-2024 / Фото: Associated Press

Официальный мяч Евро-2024

В ноябре 2023 года УЕФА представил официальный мяч Евро-2024. Он получил название Fussballliebe, что в переводе с немецкого означает "любовь к футболу".

Мяч был разработан в коллаборации с Adidas. На будущем Евро впервые будет использована технология adidas Connected Ball, которая обеспечивает беспрецедентное понимание каждой составляющей движения мяча и помогает процессу принятия решений с помощью системы VAR.

Внешняя оболочка мяча поддерживается CTR-CORE – ядром, которое обеспечивает точное, стабильное и быстрое движение мяча с максимальным сохранением его формы и удержанием воздуха внутри.

Официальный мяч Евро-2024 / Фото: Associated Press

Официальная песня Евро-2024

Евро-2024 получил официальную песню под названием Fire (в переводе с английского – огонь). Авторами трека стали: итальянская группа Meduza, солист американской группы OneRepublic Райан Тедер и немецкая певица Leony.

Песню будут использовать в телевизионных заставках и при выходе команд на стадион перед началом матчей турнира.

Группы и формат Евро-2024

В финальной части континентального первенства 24 сборные во время жеребьевки были разделены на шесть групп по четыре команды в каждой. На групповом этапе каждая сборная проведет три матча: по одному против других команд своего квартета.

В плей-офф (1/8 финала) выйдут команды, занявшие в группах первое и второе места, а также четыре лучших обладателя третьих мест.

Все группы Евро-2024

Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.

Группа Е: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина

Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия

Сборная Украины на Евро-2024

Сборная Украины выборола право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы-2024, преодолев чрезвычайно непростой путь в квалификации.

Команда Сергея Реброва на групповом этапе отбора заняла третье место, проиграв борьбу за прямые путевки на Евро финалистам предыдущего континентального первенства – Англии и Италии.

"Сине-желтые" продолжили соревноваться за попадание на ЧЕ в плей-офф, где в полуфинале одолели сборную Боснии и Герцеговины, а в финале победили Исландию.

В финальном турнире Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе Е, где ее соперниками будут команды Бельгии, Словакии и Румынии.

Расписание матчей сборной Украины на Евро-2024

Групповой этап

17 июня, 16:00: Румыния – Украина (Мюнхен)

21 июня, 16:00: Словакия – Украина (Дюссельдорф)

26 июня, 19:00: Украина – Бельгия (Штутгарт)

Сборная Украины в четвертый раз выступит на чемпионате Европы по футболу. В 2012 году "сине-желтые" автоматически попали на турнир как одна из стран-хозяек, а в 2016-м и 2020-м пробивались на континентальное первенство через квалификацию.

Наиболее успешным для сборной Украины пока остается Евро-2020, которое из-за пандемии коронавируса состоялось в 2021 году. На том турнире наша команда под руководством Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала.

Фавориты Евро-2024

Главным фаворитом грядущего чемпионата Европы букмекеры считают сборную Англии. Коэффициент на победу "Трех львов" в турнире составляет 4,10.

Второе место в списке претендентов на выигрыш ЧЕ занимает Франция – 5,00. В топ-5 фаворитов Евро-2024 также разместились Германия (6,50), Испания (9,00) и Португалия (9,00).

Далее в рейтинге ожидаемых победителей турнира идет действующий чемпион Европы – Италия (15,00), а также Нидерланды (17,00) и Бельгия (17,00).

На то, что сборная Украины выиграет Евро-2024, можно сделать ставку с коэффициентом 67,00. Выход "сине-желтых" в плей-офф оценен коэффициентом 1,45.

Также принимаются ставки на то, что команда Реброва станет победителем своей группы. Вероятность этого события оценивается коэффициентом 5,50.

Где смотреть матчи Евро-2024

В Украине матчи Евро-2024 будут транслироваться на двух платформах – MEGOGO и Суспильном.

Все матчи турнира будут доступны эксклюзивно на MEGOGO. Отдельные матчи чемпионата Европы можно будет посмотреть в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов.

Суспильне будет транслировать матч-открытие турнира, 13 поединков группового этапа, включая все игры сборной Украины, половину встреч 1/8 финала, четвертьфиналы, оба полуфинала и финал.

Также Суспильне покажет все матчи плей-офф с участием сборной Украины, если наша команда сможет туда попасть.

Кроме того, аудиотрансляции поединков Евро-2024 можно будет слушать на Радио Проминь.

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