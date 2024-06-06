Евро-2024: что нужно знать о финальном турнире чемпионата Европы по футболу

Континентальное первенство продлится с 14 июня по 14 июля в Германии.
Летом 2024 года состоится 17-й в истории чемпионат Европы по футболу. Матчи континентального первенства с 14 июня по 14 июля будет принимать Германия.
Рассказываем подробно о грядущем финальном турнире Евро-2024, участие в котором примет и сборная Украины.
Сколько сборных сыграют на Евро-2024
В финальной части ЧЕ-2024 будут соревноваться 24 национальные команды: 23 путевки на континентальное первенство были разыграны в квалификации, а сборная Германии в роли хозяйки автоматически попала на турнир.
Все участники Евро-2024: Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Италия, Чехия, Словения, Хорватия, Грузия, Украина, Польша.
Звание действующего чемпиона Европы будет защищать сборная Италии. В финальном матче Евро-2020, которое из-за пандемии коронавируса состоялось летом 2021 года, "Скуадра Адзурра" на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в серии пенальти победила Англию.
Отметим, что сборная России не участвовала в отборе и пропустит грядущий чемпионат Европы. Национальную команду государства-оккупанта не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабной войны против Украины.
На каких стадионах будут играть матчи Евро-2024
Матчи чемпионата Европы будут играть на 10 стадионах в 10 немецких городах: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.
Матч-открытие Евро-2024 состоится 14 июня в Мюнхене: в нем Германия сыграет против Шотландии. Финал турнира запланирован на 14 июля в Берлине.
Арены Евро-2024
- Берлин: "Олимпиаштадион" (вместимость: 71 000)
- Дортмунд: "BVB-Штадион" (62 000)
- Дюссельдорф: "Дюссельдорф Арена" (47 000)
- Гамбург: "Фолькспаркштадион" (49 000)
- Гельзенкирхен: "Арена АуфШальке" (50 000)
- Кельн: "Кельн Штадион" (43 000)
- Лейпциг: "Лейпциг Штадиум" (40 000)
- Мюнхен: "Арена Мюнхен" (66 000)
- Франкфурт: "Франкфурт Арена" (47 000)
- Штутгарт: "Штутгарт Арена" (51 000).
Официальный талисман Евро-2024
По итогам голосования среди школьников со всей Европы официальным талисманом Евро-2024 стал плюшевый мишка Альберт.
В голосовании также участвовали такие имена, как Бернардо, Бернхарт и Герци фон Бер (все варианты обыгрывают немецкое слово Bär – "медведь"). В конце концов, выиграл Альберт с 32% голосов.
Талисман был официально представлен 20 июня 2023 года в товарищеском матче Германия – Колумбия.
Официальный мяч Евро-2024
В ноябре 2023 года УЕФА представил официальный мяч Евро-2024. Он получил название Fussballliebe, что в переводе с немецкого означает "любовь к футболу".
Мяч был разработан в коллаборации с Adidas. На будущем Евро впервые будет использована технология adidas Connected Ball, которая обеспечивает беспрецедентное понимание каждой составляющей движения мяча и помогает процессу принятия решений с помощью системы VAR.
Внешняя оболочка мяча поддерживается CTR-CORE – ядром, которое обеспечивает точное, стабильное и быстрое движение мяча с максимальным сохранением его формы и удержанием воздуха внутри.
Официальная песня Евро-2024
Евро-2024 получил официальную песню под названием Fire (в переводе с английского – огонь). Авторами трека стали: итальянская группа Meduza, солист американской группы OneRepublic Райан Тедер и немецкая певица Leony.
Песню будут использовать в телевизионных заставках и при выходе команд на стадион перед началом матчей турнира.
Группы и формат Евро-2024
В финальной части континентального первенства 24 сборные во время жеребьевки были разделены на шесть групп по четыре команды в каждой. На групповом этапе каждая сборная проведет три матча: по одному против других команд своего квартета.
В плей-офф (1/8 финала) выйдут команды, занявшие в группах первое и второе места, а также четыре лучших обладателя третьих мест.
Все группы Евро-2024
Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
Группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания
Группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия
Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция.
Группа Е: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина
Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия
Ready for EURO 2024! #EURO2024 pic.twitter.com/Fb7WEdgJff— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 26, 2024
Сборная Украины на Евро-2024
Сборная Украины выборола право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы-2024, преодолев чрезвычайно непростой путь в квалификации.
Команда Сергея Реброва на групповом этапе отбора заняла третье место, проиграв борьбу за прямые путевки на Евро финалистам предыдущего континентального первенства – Англии и Италии.
"Сине-желтые" продолжили соревноваться за попадание на ЧЕ в плей-офф, где в полуфинале одолели сборную Боснии и Герцеговины, а в финале победили Исландию.
В финальном турнире Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе Е, где ее соперниками будут команды Бельгии, Словакии и Румынии.
Расписание матчей сборной Украины на Евро-2024
Групповой этап
17 июня, 16:00: Румыния – Украина (Мюнхен)
21 июня, 16:00: Словакия – Украина (Дюссельдорф)
26 июня, 19:00: Украина – Бельгия (Штутгарт)
Сборная Украины в четвертый раз выступит на чемпионате Европы по футболу. В 2012 году "сине-желтые" автоматически попали на турнир как одна из стран-хозяек, а в 2016-м и 2020-м пробивались на континентальное первенство через квалификацию.
Наиболее успешным для сборной Украины пока остается Евро-2020, которое из-за пандемии коронавируса состоялось в 2021 году. На том турнире наша команда под руководством Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала.
Фавориты Евро-2024
Главным фаворитом грядущего чемпионата Европы букмекеры считают сборную Англии. Коэффициент на победу "Трех львов" в турнире составляет 4,10.
Второе место в списке претендентов на выигрыш ЧЕ занимает Франция – 5,00. В топ-5 фаворитов Евро-2024 также разместились Германия (6,50), Испания (9,00) и Португалия (9,00).
Далее в рейтинге ожидаемых победителей турнира идет действующий чемпион Европы – Италия (15,00), а также Нидерланды (17,00) и Бельгия (17,00).
На то, что сборная Украины выиграет Евро-2024, можно сделать ставку с коэффициентом 67,00. Выход "сине-желтых" в плей-офф оценен коэффициентом 1,45.
Также принимаются ставки на то, что команда Реброва станет победителем своей группы. Вероятность этого события оценивается коэффициентом 5,50.
Где смотреть матчи Евро-2024
В Украине матчи Евро-2024 будут транслироваться на двух платформах – MEGOGO и Суспильном.
Все матчи турнира будут доступны эксклюзивно на MEGOGO. Отдельные матчи чемпионата Европы можно будет посмотреть в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов.
Суспильне будет транслировать матч-открытие турнира, 13 поединков группового этапа, включая все игры сборной Украины, половину встреч 1/8 финала, четвертьфиналы, оба полуфинала и финал.
Также Суспильне покажет все матчи плей-офф с участием сборной Украины, если наша команда сможет туда попасть.
Кроме того, аудиотрансляции поединков Евро-2024 можно будет слушать на Радио Проминь.
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