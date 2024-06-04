Евро-2024 по футболу: расписание и результаты всех матчей турнира

Чемпионат Европы по футболу состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.

С 14 июня по 14 июля состоится финальная часть Евро-2024 по футболу. Матчи континентального первенства будут принимать десять городов Германии.

Участие в турнире примут 24 европейские национальные команды, среди которых и сборная Украины.

Матчи чемпионата Европы будут играть на 10 стадионах в 10 немецких городах: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Сборная Украины на Евро-2024 будет выступать в группе E, где ее соперниками станут команды Бельгии, Словакии и Румынии.

В 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные из каждой из шести групп, а также четыре лучших обладателя третьих мест.

Финал Евро-2024 состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.

Евро-2024: расписание и результаты всех матчей

Групповой этап

Первый тур

Пятница, 14 июня

22:00. Группа A. Германия – Шотландия

Суббота, 15 июня

16:00. Группа A. Венгрия – Швейцария

19:00. Группа B. Испания – Хорватия

22:00. Группа B. Италия – Албания

Воскресенье, 16 июня

16:00. Группа D. Польша – Нидерланды

19:00. Группа C. Словения – Дания

22:00. Группа C. Сербия – Англия

Понедельник, 17 июня

16:00. Группа E. Румыния – Украина

19:00. Группа E. Бельгия – Словакия

22:00. Группа D. Австрия – Франция

Вторник, 18 июня

19:00. Группа F. Турция – Грузия

22:00. Группа F. Португалия – Чехия

Второй тур

Среда, 19 июня

16:00. Группа B. Хорватия – Албания

19:00. Группа A. Германия – Венгрия

22:00. Группа A. Шотландия – Швейцария

Четверг, 20 июня

16:00. Группа C. Словения – Сербия

19:00. Группа C. Дания – Англия

22:00. Группа B. Испания – Италия

Пятница, 21 июня

16:00. Группа E. Словакия – Украина

19:00. Группа D. Польша – Австрия

22:00. Группа D. Нидерланды – Франция

Суббота, 22 июня

16:00. Группа F. Грузия – Чехия

19:00. Группа F. Турция – Португалия

22:00. Группа E. Бельгия – Румыния

Третий тур

Воскресенье, 23 июня

22:00. Группа A. Швейцария – Германия

22:00. Группа A. Шотландия – Венгрия

Понедельник, 24 июня

22:00. Группа B. Албания – Испания

22:00. Группа B. Хорватия – Италия

Вторник, 25 июня

19:00. Группа D. Нидерланды – Австрия

19:00. Группа D. Франция – Польша

22:00. Группа C. Англия – Словения

22:00. Группа C. Дания – Сербия

Среда, 26 июня

19:00. Группа E. Словакия – Румыния

19:00. Группа E. Украина – Бельгия

22:00. Группа F. Грузия – Португалия

22:00. Группа F. Чехия – Турция

Плей-офф

1/8 финала

Суббота, 29 июня

Матч 38. 19:00. Второе место группы A – Второе место группы B

Матч 37. 22:00. Победитель группы A – Второе место группы C

Воскресенье, 30 июня

Матч 40. 19:00. Победитель группы C – Третье место группы D/E/F

Матч 39. 22:00. Победитель группы B – Третье место группы A/D/E/F

Понедельник, 1 июля

Матч 42. 19:00. Второе место группы D – Второе место группы E

Матч 41. 22:00. Победитель группы F – Третье место группы A/B/C

Вторник, 2 июля

Матч 43. 19:00. Победитель группы E – Третье место группы A/B/C/D

Матч 44. 22:00. Победитель группы D – Второе место группы F

1/4 финала

Пятница, 5 июля

Матч 45. 19:00. Победитель матча 39 – Победитель матча 37

Матч 46. 22:00. Победитель матча 41 – Победитель матча 42

Суббота, 6 июля

Матч 48. 19:00. Победитель матча 40 – Победитель матча 38

Матч 47. 22:00. Победитель матча 43 – Победитель матча 44

1/2 финала

Вторник, 9 июля

Матч 49. 22:00. Победитель матча 45 – Победитель матча 46

Среда, 10 июля

Матч 50. 22:00. Победитель матча 47 – Победитель матча 48

Финал

Воскресенье, 14 июля

Матч 51. 22:00. Победитель матча 49 – Победитель матча 50

Напомним, звание действующего чемпиона Европы будет защищать сборная Италии. В финальном матче Евро-2020, которое из-за пандемии коронавируса состоялось летом 2021 года, "Скуадра Адзурра" на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в серии пенальти победила Англию.

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