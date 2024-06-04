Евро-2024 по футболу: расписание и результаты всех матчей турнира

Чемпионат Европы по футболу состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.
С 14 июня по 14 июля состоится финальная часть Евро-2024 по футболу. Матчи континентального первенства будут принимать десять городов Германии.
Участие в турнире примут 24 европейские национальные команды, среди которых и сборная Украины.
Матчи чемпионата Европы будут играть на 10 стадионах в 10 немецких городах: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.
Сборная Украины на Евро-2024 будет выступать в группе E, где ее соперниками станут команды Бельгии, Словакии и Румынии.
В 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные из каждой из шести групп, а также четыре лучших обладателя третьих мест.
Финал Евро-2024 состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.
Евро-2024: расписание и результаты всех матчей
Групповой этап
Первый тур
Пятница, 14 июня
22:00. Группа A. Германия – Шотландия
Суббота, 15 июня
16:00. Группа A. Венгрия – Швейцария
19:00. Группа B. Испания – Хорватия
22:00. Группа B. Италия – Албания
Воскресенье, 16 июня
16:00. Группа D. Польша – Нидерланды
19:00. Группа C. Словения – Дания
22:00. Группа C. Сербия – Англия
Понедельник, 17 июня
16:00. Группа E. Румыния – Украина
19:00. Группа E. Бельгия – Словакия
22:00. Группа D. Австрия – Франция
Вторник, 18 июня
19:00. Группа F. Турция – Грузия
22:00. Группа F. Португалия – Чехия
Второй тур
Среда, 19 июня
16:00. Группа B. Хорватия – Албания
19:00. Группа A. Германия – Венгрия
22:00. Группа A. Шотландия – Швейцария
Четверг, 20 июня
16:00. Группа C. Словения – Сербия
19:00. Группа C. Дания – Англия
22:00. Группа B. Испания – Италия
Пятница, 21 июня
16:00. Группа E. Словакия – Украина
19:00. Группа D. Польша – Австрия
22:00. Группа D. Нидерланды – Франция
Суббота, 22 июня
16:00. Группа F. Грузия – Чехия
19:00. Группа F. Турция – Португалия
22:00. Группа E. Бельгия – Румыния
Третий тур
Воскресенье, 23 июня
22:00. Группа A. Швейцария – Германия
22:00. Группа A. Шотландия – Венгрия
Понедельник, 24 июня
22:00. Группа B. Албания – Испания
22:00. Группа B. Хорватия – Италия
Вторник, 25 июня
19:00. Группа D. Нидерланды – Австрия
19:00. Группа D. Франция – Польша
22:00. Группа C. Англия – Словения
22:00. Группа C. Дания – Сербия
Среда, 26 июня
19:00. Группа E. Словакия – Румыния
19:00. Группа E. Украина – Бельгия
22:00. Группа F. Грузия – Португалия
22:00. Группа F. Чехия – Турция
Плей-офф
1/8 финала
Суббота, 29 июня
Матч 38. 19:00. Второе место группы A – Второе место группы B
Матч 37. 22:00. Победитель группы A – Второе место группы C
Воскресенье, 30 июня
Матч 40. 19:00. Победитель группы C – Третье место группы D/E/F
Матч 39. 22:00. Победитель группы B – Третье место группы A/D/E/F
Понедельник, 1 июля
Матч 42. 19:00. Второе место группы D – Второе место группы E
Матч 41. 22:00. Победитель группы F – Третье место группы A/B/C
Вторник, 2 июля
Матч 43. 19:00. Победитель группы E – Третье место группы A/B/C/D
Матч 44. 22:00. Победитель группы D – Второе место группы F
1/4 финала
Пятница, 5 июля
Матч 45. 19:00. Победитель матча 39 – Победитель матча 37
Матч 46. 22:00. Победитель матча 41 – Победитель матча 42
Суббота, 6 июля
Матч 48. 19:00. Победитель матча 40 – Победитель матча 38
Матч 47. 22:00. Победитель матча 43 – Победитель матча 44
1/2 финала
Вторник, 9 июля
Матч 49. 22:00. Победитель матча 45 – Победитель матча 46
Среда, 10 июля
Матч 50. 22:00. Победитель матча 47 – Победитель матча 48
Финал
Воскресенье, 14 июля
Матч 51. 22:00. Победитель матча 49 – Победитель матча 50
Напомним, звание действующего чемпиона Европы будет защищать сборная Италии. В финальном матче Евро-2020, которое из-за пандемии коронавируса состоялось летом 2021 года, "Скуадра Адзурра" на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в серии пенальти победила Англию.
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