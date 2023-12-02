Евро-2024: результаты жеребьевки финального турнира, состав всех групп

Будущее континентальное первенство по футболу состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

В субботу, 2 декабря, в немецком Гамбурге состоялась жеребьевка финального турнира Евро-2024.

Сборная Украины, которая еще должна на пути к континентальному первенству преодолеть плей-офф отбора, также получила потенциальных соперников на турнире.

Команда Сергея Реброва, как возможный победитель плей-офф Пути В, была посеяна из последней четвертой корзины и попала в группу E, где может сыграть против Бельгии, Словакии и Румынии.

Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2024

ГРУППА A ГРУППА B Германия Испания Шотландия Хорватия Венгрия Италия Швейцария Албания ГРУППА C ГРУППА D Словения победитель плей-офф Пути А Дания Нидерланды Сербия Австрия Англия Франция ГРУППА E ГРУППА F Бельгия Турция Словакия победитель плей-офф Пути С Румыния Португалия победитель плей-офф Пути В Чехия

Матчи плей-оффа отбора на Евро-2024 состоятся 21 и 26 марта 2024 года.

Украина в полуфинале плей-офф сразится с командой Боснии и Герцеговины. Этот матч состоится 21 марта на поле соперника нашей сборной.

Если подопечные Реброва победят боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта разыграют путевку на чемпионат Европы в матче с победителем пары Израиль – Исландия, где будут номинальным хозяином.

Финальный турнир Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года состоится в Германии. Сборная Германии, как страна-хозяйка, без отбора попала на первенство континента.

Из 24 сборных, которые сыграют на Евро-2024, в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой из шести групп, а также четыре лучших обладателя третьих мест.

Читайте также:

Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины в плей-офф отбора на Евро-2024

Тренер соперника сборной Украины отреагировал на итоги жеребьевки плей-офф отбора к Евро-2024

Наставник сборной Италии прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти на Мудрике в матче с Украиной