Евро-2024: результаты жеребьевки финального турнира, состав всех групп

Будущее континентальное первенство по футболу состоится с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
В субботу, 2 декабря, в немецком Гамбурге состоялась жеребьевка финального турнира Евро-2024.
Сборная Украины, которая еще должна на пути к континентальному первенству преодолеть плей-офф отбора, также получила потенциальных соперников на турнире.
Команда Сергея Реброва, как возможный победитель плей-офф Пути В, была посеяна из последней четвертой корзины и попала в группу E, где может сыграть против Бельгии, Словакии и Румынии.
Результаты жеребьевки финального турнира Евро-2024
|ГРУППА A
|ГРУППА B
|Германия
|Испания
|Шотландия
|Хорватия
|Венгрия
|Италия
|Швейцария
|Албания
|ГРУППА C
|ГРУППА D
|Словения
|победитель плей-офф Пути А
|Дания
|Нидерланды
|Сербия
|Австрия
|Англия
|Франция
|ГРУППА E
|ГРУППА F
|Бельгия
|Турция
|Словакия
|победитель плей-офф Пути С
|Румыния
|Португалия
|победитель плей-офф Пути В
|Чехия
Матчи плей-оффа отбора на Евро-2024 состоятся 21 и 26 марта 2024 года.
Украина в полуфинале плей-офф сразится с командой Боснии и Герцеговины. Этот матч состоится 21 марта на поле соперника нашей сборной.
Если подопечные Реброва победят боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта разыграют путевку на чемпионат Европы в матче с победителем пары Израиль – Исландия, где будут номинальным хозяином.
Финальный турнир Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года состоится в Германии. Сборная Германии, как страна-хозяйка, без отбора попала на первенство континента.
Из 24 сборных, которые сыграют на Евро-2024, в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой из шести групп, а также четыре лучших обладателя третьих мест.
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