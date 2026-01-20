- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 2 мин
Евро-2026 по футзалу: расписание и результаты всех матчей
Смотрите календарь и результаты всех поединков континентального первенства, где в том числе выступает сборная Украины.
С 21 января по 7 февраля в Латвии, Литве и Словении состоится чемпионат Европы-2026 по футзалу.
Участие в финальном турнире континентального первенства примут 16 команд, среди которых и сборная Украины. Подопечные Александра Косенко посоревнуются в группе B с Литвой, Чехией и Арменией.
По две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинал.
Расписание и результаты матчей Евро-2026 по футзалу
Групповой этап
Группа A: Франция, Хорватия, Латвия, Грузия
21 января. 17:00. Хорватия – Франция
21 января. 20:00. Латвия – Грузия
25 января. 14:00. Хорватия – Грузия
25 января. 17:00. Франция – Латвия
28 января. 17:30. Латвия – Хорватия
28 января. 17:30. Грузия – Франция
Группа B: Украина, Чехия, Армения, Литва.
22 января. 17:00. Армения – Украина
22 января. 20:00. Литва – Чехия
25 января. 14:00. Армения – Чехия
25 января. 17:00. Украина – Литва
28 января. 20:30. Литва – Армения
28 января. 20:30. Чехия – Украина
Группа C: Испания, Словения, Беларусь, Бельгия
23 января. 18:30. Беларусь – Бельгия
23 января. 21:30. Словения – Испания
26 января. 18:30. Беларусь – Испания
26 января. 21:30. Бельгия – Словения
29 января. 18:30. Словения – Беларусь
29 января. 18:30. Испания – Бельгия
Группа D: Португалия, Италия, Польша, Венгрия
24 января. 15:30. Италия – Португалия
24 января. 18:30. Венгрия – Польша
27 января. 18:30. Венгрия – Португалия
27 января. 21:30. Польша – Италия
29 января. 21:30. Португалия – Польша
29 января. 21:30. Италия – Венгрия
Напомним, что в финале предыдущего чемпионата Европы, который состоялся в начале 2022 года, сборная Португалии победила Россию со счетом 4:2. От Евро-2026 россиян отстранили из-за войны против Украины, а вот команде Беларуси разрешили выступить на турнире.
Сборная Украины на Евро-2022 по футзалу заняла четвертое место, в матче за "бронзу" уступив Испании со счетом 1:4.
"Сине-желтые" являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира по футзалу. В матче за третье место на Мундиале-2024 украинская сборная разгромила Францию со счетом 7:1.