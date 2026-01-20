Евро-2026 по футзалу: расписание и результаты всех матчей

Сборная Украины по футзалу / © Ассоциация футзала Украины

С 21 января по 7 февраля в Латвии, Литве и Словении состоится чемпионат Европы-2026 по футзалу.

Участие в финальном турнире континентального первенства примут 16 команд, среди которых и сборная Украины. Подопечные Александра Косенко посоревнуются в группе B с Литвой, Чехией и Арменией.

По две лучшие команды из каждого квартета выйдут в четвертьфинал.

Расписание и результаты матчей Евро-2026 по футзалу

Групповой этап

Группа A: Франция, Хорватия, Латвия, Грузия

21 января. 17:00. Хорватия – Франция

21 января. 20:00. Латвия – Грузия

25 января. 14:00. Хорватия – Грузия

25 января. 17:00. Франция – Латвия

28 января. 17:30. Латвия – Хорватия

28 января. 17:30. Грузия – Франция

Группа B: Украина, Чехия, Армения, Литва.

22 января. 17:00. Армения – Украина

22 января. 20:00. Литва – Чехия

25 января. 14:00. Армения – Чехия

25 января. 17:00. Украина – Литва

28 января. 20:30. Литва – Армения

28 января. 20:30. Чехия – Украина

Группа C: Испания, Словения, Беларусь, Бельгия

23 января. 18:30. Беларусь – Бельгия

23 января. 21:30. Словения – Испания

26 января. 18:30. Беларусь – Испания

26 января. 21:30. Бельгия – Словения

29 января. 18:30. Словения – Беларусь

29 января. 18:30. Испания – Бельгия

Группа D: Португалия, Италия, Польша, Венгрия

24 января. 15:30. Италия – Португалия

24 января. 18:30. Венгрия – Польша

27 января. 18:30. Венгрия – Португалия

27 января. 21:30. Польша – Италия

29 января. 21:30. Португалия – Польша

29 января. 21:30. Италия – Венгрия

Напомним, что в финале предыдущего чемпионата Европы, который состоялся в начале 2022 года, сборная Португалии победила Россию со счетом 4:2. От Евро-2026 россиян отстранили из-за войны против Украины, а вот команде Беларуси разрешили выступить на турнире.

Сборная Украины на Евро-2022 по футзалу заняла четвертое место, в матче за "бронзу" уступив Испании со счетом 1:4.

"Сине-желтые" являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира по футзалу. В матче за третье место на Мундиале-2024 украинская сборная разгромила Францию со счетом 7:1.