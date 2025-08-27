Евробаскет-2025: расписание и результаты всех матчей турнира

Лидер сборной Сербии по баскетболу и звезда НБА Никола Йокич / © Associated Press

С 27 августа по 14 сентября проходит Евробаскет-2025 – чемпионат Европы по баскетболу среди мужских сборных.

Участие в турнире принимают 24 национальные сборные, которые разбиты на четыре группы по шесть команд. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды каждой группы.

Евробаскет-2025 принимают Латвия (группа A), Финляндия (группа B), Кипр (группа C) и Польша (группа D). Все матчи плей-офф пройдут в Латвии.

Евробаскет-2025: все группы

Группа А: Сербия, Латвия, Турция, Эстония, Португалия, Чехия.

Группа В: Литва, Германия, Швеция, Финляндия, Черногория, Великобритания.

Группа С: Греция, Испания, Италия, Босния и Герцеговина, Грузия, Кипр.

Группа D: Франция, Словения, Израиль, Исландия, Бельгия, Польша

Евробаскет-2025: расписание и результаты матчей

Групповой этап

Среда, 27 августа

13:30 Великобритания – Литва

14:45 Чехия – Португалия

16:30 Черногория – Германия

18:00 Латвия – Турция

20:30 Швеция – Финляндия

21:15 Сербия – Эстония

Четверг, 28 августа

15:00 Грузия – Испания

15:00 Израиль – Исландия

18:00 Бельгия – Франция

18:15 Босния и Герцеговина – Кипр

21:30 Греция – Италия

21:30 Словения – Польша

Пятница, 29 августа

13:30 Германия – Швеция

14:45 Турция – Чехия

16:30 Литва – Черногория

18:00 Эстония – Латвия

20:30 Финляндия – Великобритания

21:15 Португалия – Сербия

Суббота, 30 августа

13:30 Литва – Германия

14:45 Чехия – Эстония

15:00 Италия – Грузия

15:00 Исландия – Бельгия

16:30 Великобритания – Швеция

18:00 Латвия – Сербия

18:00 Франция – Словения

18:15 Кипр – Греция

20:30 Черногория – Финляндия

21:15 Турция – Португалия

21:30 Испания – Босния и Герцеговина

21:30 Польша – Израиль

Воскресенье, 31 августа

15:00 Грузия – Греция

15:00 Словения – Бельгия

18:00 Израиль – Франция

18:15 Испания – Кипр

21:30 Босния и Герцеговина – Италия

21:30 Польша – Исландия

Понедельник, 1 сентября

13:30 Швеция – Черногория

14:45 Эстония – Турция

16:30 Германия – Великобритания

18:00 Португалия – Латвия

20:30 Финляндия – Литва

21:15 Сербия – Чехия

Вторник, 2 сентября

15:00 Греция – Босния и Герцеговина

15:00 Бельгия – Израиль

18:00 Исландия – Словения

18:15 Кипр – Грузия

21:30 Италия – Испания

21:30 Франция – Польша

Среда, 3 сентября

13:30 Черногория – Великобритания

14:45 Эстония – Португалия

16:30 Литва – Швеция

18:00 Чехия – Латвия

20:30 Финляндия – Германия

21:15 Турция – Сербия

Четверг, 4 сентября

15:00 Босния и Герцеговина – Грузия

15:00 Франция – Исландия

18:00 Израиль – Словения

18:15 Италия – Кипр

21:30 Испания – Греция

21:30 Польша – Бельгия

Отметим, что сборная Украины не смогла выйти на Евробаскет-2025, заняв последнее место в отборочной группе со Словенией, Израилем и Португалией. "Сине-желтые" впервые за 16 лет пропустят континентальное первенство.

Действующим чемпионом Европы по баскетболу является сборная Испании, которая в финале турнира 2022 года обыграла Францию со счетом 88:76.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по баскетболу выиграла группу преквалификации на чемпионат мира-2027.