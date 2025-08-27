- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 2 мин
Евробаскет-2025: расписание и результаты всех матчей турнира
Континентальное первенство по баскетболу продлится с 27 августа по 14 сентября.
С 27 августа по 14 сентября проходит Евробаскет-2025 – чемпионат Европы по баскетболу среди мужских сборных.
Участие в турнире принимают 24 национальные сборные, которые разбиты на четыре группы по шесть команд. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды каждой группы.
Евробаскет-2025 принимают Латвия (группа A), Финляндия (группа B), Кипр (группа C) и Польша (группа D). Все матчи плей-офф пройдут в Латвии.
Евробаскет-2025: все группы
Группа А: Сербия, Латвия, Турция, Эстония, Португалия, Чехия.
Группа В: Литва, Германия, Швеция, Финляндия, Черногория, Великобритания.
Группа С: Греция, Испания, Италия, Босния и Герцеговина, Грузия, Кипр.
Группа D: Франция, Словения, Израиль, Исландия, Бельгия, Польша
Евробаскет-2025: расписание и результаты матчей
Групповой этап
Среда, 27 августа
13:30 Великобритания – Литва
14:45 Чехия – Португалия
16:30 Черногория – Германия
18:00 Латвия – Турция
20:30 Швеция – Финляндия
21:15 Сербия – Эстония
Четверг, 28 августа
15:00 Грузия – Испания
15:00 Израиль – Исландия
18:00 Бельгия – Франция
18:15 Босния и Герцеговина – Кипр
21:30 Греция – Италия
21:30 Словения – Польша
Пятница, 29 августа
13:30 Германия – Швеция
14:45 Турция – Чехия
16:30 Литва – Черногория
18:00 Эстония – Латвия
20:30 Финляндия – Великобритания
21:15 Португалия – Сербия
Суббота, 30 августа
13:30 Литва – Германия
14:45 Чехия – Эстония
15:00 Италия – Грузия
15:00 Исландия – Бельгия
16:30 Великобритания – Швеция
18:00 Латвия – Сербия
18:00 Франция – Словения
18:15 Кипр – Греция
20:30 Черногория – Финляндия
21:15 Турция – Португалия
21:30 Испания – Босния и Герцеговина
21:30 Польша – Израиль
Воскресенье, 31 августа
15:00 Грузия – Греция
15:00 Словения – Бельгия
18:00 Израиль – Франция
18:15 Испания – Кипр
21:30 Босния и Герцеговина – Италия
21:30 Польша – Исландия
Понедельник, 1 сентября
13:30 Швеция – Черногория
14:45 Эстония – Турция
16:30 Германия – Великобритания
18:00 Португалия – Латвия
20:30 Финляндия – Литва
21:15 Сербия – Чехия
Вторник, 2 сентября
15:00 Греция – Босния и Герцеговина
15:00 Бельгия – Израиль
18:00 Исландия – Словения
18:15 Кипр – Грузия
21:30 Италия – Испания
21:30 Франция – Польша
Среда, 3 сентября
13:30 Черногория – Великобритания
14:45 Эстония – Португалия
16:30 Литва – Швеция
18:00 Чехия – Латвия
20:30 Финляндия – Германия
21:15 Турция – Сербия
Четверг, 4 сентября
15:00 Босния и Герцеговина – Грузия
15:00 Франция – Исландия
18:00 Израиль – Словения
18:15 Италия – Кипр
21:30 Испания – Греция
21:30 Польша – Бельгия
Отметим, что сборная Украины не смогла выйти на Евробаскет-2025, заняв последнее место в отборочной группе со Словенией, Израилем и Португалией. "Сине-желтые" впервые за 16 лет пропустят континентальное первенство.
Действующим чемпионом Европы по баскетболу является сборная Испании, которая в финале турнира 2022 года обыграла Францию со счетом 88:76.
Ранее сообщалось, что сборная Украины по баскетболу выиграла группу преквалификации на чемпионат мира-2027.