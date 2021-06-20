Евродом "сине-желтых": где и как живет сборная Украины во время Чемпионата Европы по футболу (видео)

Небольшая экскурсия базой, где команда Андрея Шевченко поселилась на время континентального первенства.

Во время финального турнира Чемпионата Европы-2020 сборная Украины живет в Бухаресте в отеле "Каро". Он расположен в 15 минутах езды от центра румынской столицы.

YouTube-канал vZbirna решил показать болельщикам, как "сине-желтые" живут во время континентального первенства.

Смотрите также: календарь и результаты матчей финального турнира Евро-2020

Пресс-аташе главного тренера национальной сборной Николай Васильков провел экскурсию базой нашей команды и показал условия, в которых украинские футболисты готовятся к поединкам.

В видеоролике показано отель сборной Украины, в котором также есть спортзал для тренировок и бассейн. Кроме того, можно увидеть комнату для теоретических занятий, где Шевченко и его тренерский штаб дают установки игрокам и разбирают игровые моменты.

Сборная Украины начала финальный турнир Евро-2020 поражением от Нидерландов (2:3), после чего обыграла Северную Македонию (2:1).

(2:3), после чего (2:1). Перед заключительным туром "сине-желтые" с 3 очками занимают второе место группы С, опережая Австрию по дополнительным показателям. Даже ничья в последнем матче гарантированно выведет подопечных Андрея Шевченко в плей-офф.

Поединок Украина - Австрия состоится в понедельник, 21 июня, на Национальном стадионе в Бухаресте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

на Национальном стадионе в Бухаресте. Стартовый свисток прозвучит в по киевскому времени. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Смотрите также: Евро 2020 таблицы и группы финального турнира

Новости Украины: сборной достаточно ничьей в последнем матче, чтобы попасть в одну восьмую финала

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку