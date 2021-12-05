Европа и Африка выбрали не Месси: стали известны детали голосования за "Золотой мяч-2021"

Аргентинец выиграл приз благодаря голосам из Южной Америки, Океании, Азии и Карибов.

Авторитетное немецкое издание Bild узнало детали голосования за "Золотой мяч-2021", который получил форвард ПСЖ Лионель Месси.

Как оказалось, нападающий "Баварии" Роберт Левандовски выиграл по итогам голосования европейских журналистов. Поляк набрал 209 баллов и опередил итальянского полузащитника "Челси" Жоржиньо (166) и аргентинца Лионеля Месси (161).

Также Левандовски получил большинство голосов из Африки. Однако в итоге Месси обошел Роберта на 33 балла благодаря поддержке журналистов из Южной Америки, Океании, Азии и Карибов.

Добавим, что сам Месси после завоевания "Золотого мяча-2021" со сцены обратился к Левандовски и подчеркнул, что именно поляку France Football должен вручить прошлогодний "Золотой мяч".

"Я хотел бы вспомнить Роберта Левандовски. Для меня было честью соперничать с тобой. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. Думаю, France Football должен вручить тебе "Золотой мяч" за 2020 год. Ты заслуживаешь этого. Он должен стоять у тебя дома", - сказал Месси на церемонии в Париже.

После этого главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре заявил, что издание может пересмотреть свое решение об отмене "Золотого мяча-2020" и провести голосование для определения обладателя прошлогодней награды.

Месси стал обладателем "Золотого мяча" в рекордный в седьмой раз. Ранее Лионель получал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Ближайший преследователь аргентинца - Криштиану Роналду, которому вручали "Золотой мяч" пять раз.

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