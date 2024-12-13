Европейская квалификация ЧМ-2026 по футболу: результаты жеребьевки, состав всех групп

Отбор в европейской зоне будет проходить с марта 2025-го по март 2026 года.

В пятницу, 13 декабря, в Цюрихе состоялась жеребьевка группового раунда европейской квалификации к чемпионату мира 2026 по футболу.

В ней приняли участие 54 сборные, которые были распределены на 12 групп по 4 или 5 команд. Они сыграют по одному матчу дома и на выезде по традиционной групповой системе.

Сборная Украины во время жеребьевки отбора ЧМ-2026 была посеяна из второй корзины и также узнала своих соперников.

Отметим, что российскую сборную не допустили к жеребьевке квалификации ЧМ-2026. Команда страны-агрессора продолжает быть отстранена от международных соревнований из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

Результаты жеребьевки европейского отбора к ЧМ-2026

Группа A: Победитель Италия – Германия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург

Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.

Группа C: Проигравший Дания – Португалия, Греция, Шотландия, Беларусь

Группа D: Победитель Хорватия – Франция, Украина, Исландия, Азербайджан

Группа E: Победитель Нидерланды – Испания, Турция, Грузия, Болгария

Группа F: Победитель Дания – Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения

Группа G: Проигравший Нидерланды – Испания, Польша, Финляндия, Литва, Мальта

Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино.

Группа I: Проигравший Италия – Германия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова

Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн

Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра

Группа L: Проигравший Хорватия – Франция, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар

На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Групповой раунд европейского отбора на ЧМ-2026 продлится с марта по ноябрь 2025 года. Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Поединки 23-го в истории чемпионата мира будут сыграны в 16 городах. Матч-открытие турнира запланирован 11 июня 2026 года в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.

Этот Мундиаль станет первым, в финальной части которого сыграют 48 сборных. Будут сформированы 12 групп по четыре команды. Топ-2 каждого квартета и восемь лучших обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала.

Напомним, с 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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