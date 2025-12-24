Европейская страна не пустила на соревнования 14 российских спортсменов

Российский саночник

Латвия запретила 14 российским спортсменам въезд в страну накануне этапа Кубка мира по санному спорту в Сигулде.

Об этом министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила на своей странице в соцсети X.

Решение было принято в соответствии со статьей Закона об иммиграции Латвии, которая дает право министру иностранных дел запрещать въезд тем иностранцам, которые являются для страны "нежелательными лицами".

"Спортсменам государства-агрессора не рады в Латвии. Я решила включить в список нежелательных лиц 14 граждан РФ. Въезд в Латвию для них запрещен на неопределенный срок", – написала Браже.

Советник министра Сигне Знотиня-Знота сообщила агентству LETA, что это решение было принято на фоне этапа Кубка мира по санному спорту, который состоится 3-4 января 2026 года в латвийском городе Сигулда.

Ранее сообщалось, что Украина сняла запрет на участие в соревнованиях с представителями РФ и Беларуси.