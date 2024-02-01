Европейская страна официально запретила своим сборным играть с командами России и Беларуси

Латвийцы не будут соревноваться с командами стран-агрессоров, даже если те выступают в нейтральном статусе.

Латвия запретила своим спортивным сборным играть с командами России и Беларуси из-за полномасштабной захватнической войны, которую РФ продолжает вести против Украины.

Соответствующие поправки в Закон о спорте принял Сейм Латвии в четверг, 1 февраля, сообщает LSM.

Отмечается, что латвийским сборным запретили соревноваться с российскими и белорусскими командами в любом статусе, даже если те будут выступать под нейтральным флагом.

Запрет касается команд всех возрастов: взрослых, молодежных и юношеских.

Основная цель принятых поправок – еще раз подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной и фундаментально заблокировать любые попытки России узаконить свои военные преступления через спортивную индустрию.

Напомним, согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета, из-за войны в Украине национальные сборные России и Беларуси остаются отстраненными от соревнований в большинстве видов спорта.

В то же время, российских и белорусских спортсменов допустили к Олимпийским играм 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Они смогут выступить в личных соревнованиях при условии, что не поддерживают войну и не имеют контрактов с армиями государств-агрессоров. Команды РФ и Беларуси на Олимпиаду допущены не будут.

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