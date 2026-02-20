Европейская страна присоединилась к Украине в бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026

Чешские паралимпийцы / © Associated Press

Чехия присоединилась к Украине в бойкоте церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 из-за присутствия там российских и белорусских спортсменов под своими флагами.

Об этом чешский паралимпийский комитет сообщил на официальном сайте.

"Наша позиция остается изначально твердой и неизменной: мы не согласны с участием россиян и белорусов в Играх. Мы всегда выступали против их возвращения в любой форме и соответственно голосовали на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета. Пока идет агрессия против Украины, российским и белорусским спортсменам нет места на международных соревнованиях", — говорится в заявлении чешского паралимпийского комитета.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сообщил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в ответ на возмутительное решение организаторов допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.

Национальный паралимпийский комитет Украины объявил, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян и белорусов. Там также потребовали не использовать украинский флаг на церемонии открытия соревнований.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.

Напомним, в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России и Беларуси из-за полномасштабной военной агрессии РФ против Украины. До этого, в марте 2022-го, россиян и белорусов отстранили от участия в зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине.

В сентябре 2023 года Генассамблея МПК допустила россиян и белорусов на Паралимпийские игры-2024 в нейтральном статусе.