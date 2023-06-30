Европейская страна запретила спортсменам из России участвовать в соревнованиях на своей территории

Правительство Чехии запретило спортсменам и командам, представляющим Россию, участвовать в соревнованиях на территории страны.

Об этом говорится на официальном сайте чешского правительства. Такое решение было принято из-за полномасштабной войны, которую РФ продолжает вести против Украины.

Инициатива запретить представителям России выступать в Чехии поступила от главы Министерства образования, молодежи и спорта Микулаша Бека, спортивных федераций страны и Национального агентства спорта.

Кроме того, правительство Чехии запретило чешским спортсменам и командам участвовать в соревнованиях и матчах, проводимых на территории РФ.

"По предложению министра образования, молодежи и спорта, Кабинет министров согласовал запрет на участие отдельных спортсменов и спортивных команд, представляющих Российскую Федерацию, в спортивных соревнованиях и матчах, организованных на территории Чешской Республики и на запрет участия отдельных спортсменов и спортивных команд, представляющих Чехию, в спортивных соревнованиях и матчах, организованных на территории РФ", – говорится в сообщении на сайте чешского правительства.

Отметим, что Чехия стала первой страной, которая полностью запретила участие спортсменов и команд РФ в любых соревнованиях на своей территории.

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