Европейская топ-сборная осталась без тренера после вылета с ЧМ-2026

Рональд Куман / © Associated Press

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Роналд Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета команды с чемпионата мира-2026.

Об этом 63-летний нидерландский специалист сообщил на своей странице в Instagram.

Куман возглавлял сборную Нидерландов с 2018 по 2020 год, после чего до октября 2021-го тренировал "Барселону". В начале 2023-го он вернулся на пост наставника "оранжевых".

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На ЧМ-2026 сборная Нидерландов заняла первое место в группе F, сыграв вничью с Японией (2:2), разгромив Швецию (5:1) и обыграв Тунис (3:1).

В 1/16 финала "Оранье" драматически проиграли команде Марокко (1:1, 2:3 в серии пенальти).

Ранее сообщалось, что тренер сборной Германии отказался уходить в отставку после вылета команды с ЧМ-2026.

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