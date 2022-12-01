Европейская топ-сборная простилась с главным тренером после сенсационного вылета из ЧМ-2022

Роберто Мартинес работал с командой с 2016 года.

Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Бельгии после того, как его команда не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира-2022 по футболу.

Об этом 49-летний испанский специалист объявил на пресс-конференции после завершившегося нулевой ничьей матча третьего тура группового раунда ЧМ против Хорватии.

"Это был мой последний матч во главе команды. Эмоциональный момент. Я не могу продолжать. Я попрощался с игроками и штабом. Я собирался уйти в любом случае, даже если бы мы стали чемпионами мира. Я принял решение перед ЧМ-2022", – цитирует Мартинеса Het Laatste Nieuws.

На ЧМ-2022 бельгийцы (4 очка) заняли третье место в своей группе после сборных Марокко (7) и Хорватии (5), не сумев выйти в плей-офф. Единственную победу "дьяволы" одержали в матче с Канадой (1:0), которая с нулем очков замкнула квартет.

Мартинес тренировал Бельгию с 2016 года. Под его руководством команда стала третьей на ЧМ-2018 и добралась до четвертьфинала Евро-2020.

Ранее сообщалось, что после вылета из ЧМ-2022 без главных тренеров остались сборные Мексики и Ирана.

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