Европейские гранды приостановили сотрудничество с крупнейшим букмекером страны-агрессорки

"Реал", ПСЖ и "Милан" отказались работать с Fonbet.

Сразу три европейских топ-клуба отказались от дальнейшего сотрудничества с российским спонсором – букмекерской компанией Fonbet.

Как сообщает TUTTOmercatoWEB, речь идет о мадридском "Реале", ПСЖ и "Милан".

Парижане сотрудничали с Fonbet дольше всего – с 2019 года. "Реал" и "Милан" подписали свои соглашения с россиянами в 2021 году.

Ранее сообщалось, что полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич приобрел партию бронежилетов для украинской армии, а мадридский "Реал" пожертвовал миллион евро для беженцев из Украины.

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