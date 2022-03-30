Европейские лиги работают над планом помощи украинскому футболу

УПЛ получит финансовую помощь.

Украинская Премьер-Лига приняла участие в рабочей группе с представителями европейских футбольных лиг.

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

На встрече были рассмотрены пути помощи украинским футбольным клубам, включая финансовую. В течение следующих встреч будет разработан план материальной поддержки украинского футбола.

Напомним, что украинский тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб сражается в рядах ВСУ против российских оккупационных войск на передовой.

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