Европейский клуб сделал официальное предложение "Шахтеру" по трансферу голкипера сборной Украины

Анатолий Трубин все ближе к тому, чтобы стать игроком "Бенфики".

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин в ближайшее время может перебраться в чемпионат Португалии.

Как сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, лиссабонская "Бенфика" сделала "горнякам" официальное предложение приобрести 22-летнего голкипера.

Португальский клуб предложил дончанам за Трубина фиксированную сумму в размере 10 миллионов евро плюс один миллион евро бонусами, а также 40% от возможной будущей продажи украинского вратаря.

Отмечается, что переговоры между донецким и лиссабонским клубами начались еще четыре дня назад, сейчас стороны близки к завершению соглашения.

В прошлом сезоне Трубин провел за "горняков" 38 матчей во всех турнирах, пропустил 40 голов и в 14 поединках сохранил свои ворота "сухими". Контракт Анатолия с донецким клубом рассчитан до лета 2024 года.

"Бенфика" – один из самых титулованных клубов Португалии: 37-разовый чемпион, 29-разовый обладатель Кубка и 8-разовый – Суперкубка страны.

Напомним, ранее серьезный интерес к Трубину проявлял миланский "Интер". СМИ сообщали, что Анатолий согласовал личный контракт с "нерадзурри".

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