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Европейский отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 7-го тура

Европейский отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 7-го тура

Associated Press

Украина на выезде померится силами с Финляндией.

В пятницу и субботу, 8-9 октября, будут сыграны матчи 7-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

Сборная Украины 9 октября проведет выездной поединок против Финляндии. Дуэль состоится в Хельсинки на "Олимпийском стадионе". Начало матча - в 19:00 по киевскому времени.

После шести туров отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЧМ-2022
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7
ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
Пятница, 8 октября
21:45 Группа E ЭСТОНИЯ   БЕЛАРУСЬ 2:0
21:45 Группа E ЧЕХИЯ   УЭЛЬС 2:2
21:45 Группа G ГИБРАЛТАР   ЧЕРНОГОРИЯ 0:3
21:45 Группа G ЛАТВИЯ   НИДЕРЛАНДЫ 0:1
21:45 Группа G ТУРЦИЯ   НОРВЕГИЯ 1:1
21:45 Группа H МАЛЬТА   СЛОВЕНИЯ 0:4
21:45 Группа H КИПР   ХОРВАТИЯ 0:3
21:45 Группа H РОССИЯ   СЛОВАКИЯ 1:0
21:45 Группа J ЛИХТЕНШТЕЙН   СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 0:4
21:45 Группа J ИСЛАНДИЯ   АРМЕНИЯ 1:1
21:45 Группа J ГЕРМАНИЯ   РУМЫНИЯ 2:1
           
Суббота, 9 октября
16:00 Группа C ЛИТВА   БОЛГАРИЯ _:_
16:00 Группа D КАЗАХСТАН   БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_
19:00 Группа A АЗЕРБАЙДЖАН   ИРЛАНДИЯ _:_
19:00 Группа B ШВЕЦИЯ   КОСОВО _:_
19:00 Группа B ГРУЗИЯ   ГРЕЦИЯ _:_
19:00 Группа D ФИНЛЯНДИЯ   УКРАИНА _:_
19:00 Группа F ШОТЛАНДИЯ   ИЗРАИЛЬ _:_
21:45 Группа A ЛЮКСЕМБУРГ   СЕРБИЯ _:_
21:45 Группа C ШВЕЙЦАРИЯ   СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_
21:45 Группа F ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА   АВСТРИЯ _:_
21:45 Группа F МОЛДОВА   ДАНИЯ _:_
21:45 Группа I АНДОРРА   АНГЛИЯ _:_
21:45 Группа I ВЕНГРИЯ   АЛБАНИЯ _:_
21:45 Группа I ПОЛЬША   САН-МАРИНО _:_
           
  • Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 года и завершится 29 марта 2022 года.
  • Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.
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