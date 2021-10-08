Европейский отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 7-го тура

Европейский отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 7-го тура

Украина на выезде померится силами с Финляндией.

В пятницу и субботу, 8-9 октября, будут сыграны матчи 7-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.

Сборная Украины 9 октября проведет выездной поединок против Финляндии. Дуэль состоится в Хельсинки на "Олимпийском стадионе". Начало матча - в 19:00 по киевскому времени.

После шести туров отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЧМ-2022 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7 ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ Пятница, 8 октября 21:45 Группа E ЭСТОНИЯ БЕЛАРУСЬ 2:0 21:45 Группа E ЧЕХИЯ УЭЛЬС 2:2 21:45 Группа G ГИБРАЛТАР ЧЕРНОГОРИЯ 0:3 21:45 Группа G ЛАТВИЯ НИДЕРЛАНДЫ 0:1 21:45 Группа G ТУРЦИЯ НОРВЕГИЯ 1:1 21:45 Группа H МАЛЬТА СЛОВЕНИЯ 0:4 21:45 Группа H КИПР ХОРВАТИЯ 0:3 21:45 Группа H РОССИЯ СЛОВАКИЯ 1:0 21:45 Группа J ЛИХТЕНШТЕЙН СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 0:4 21:45 Группа J ИСЛАНДИЯ АРМЕНИЯ 1:1 21:45 Группа J ГЕРМАНИЯ РУМЫНИЯ 2:1 Суббота, 9 октября 16:00 Группа C ЛИТВА БОЛГАРИЯ _:_ 16:00 Группа D КАЗАХСТАН БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА _:_ 19:00 Группа A АЗЕРБАЙДЖАН ИРЛАНДИЯ _:_ 19:00 Группа B ШВЕЦИЯ КОСОВО _:_ 19:00 Группа B ГРУЗИЯ ГРЕЦИЯ _:_ 19:00 Группа D ФИНЛЯНДИЯ УКРАИНА _:_ 19:00 Группа F ШОТЛАНДИЯ ИЗРАИЛЬ _:_ 21:45 Группа A ЛЮКСЕМБУРГ СЕРБИЯ _:_ 21:45 Группа C ШВЕЙЦАРИЯ СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ _:_ 21:45 Группа F ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА АВСТРИЯ _:_ 21:45 Группа F МОЛДОВА ДАНИЯ _:_ 21:45 Группа I АНДОРРА АНГЛИЯ _:_ 21:45 Группа I ВЕНГРИЯ АЛБАНИЯ _:_ 21:45 Группа I ПОЛЬША САН-МАРИНО _:_

Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 года и завершится 29 марта 2022 года.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

Мундиаль примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года.

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