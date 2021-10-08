Европейский отбор на ЧМ-2022: расписание и результаты матчей 7-го тура

Украина на выезде померится силами с Финляндией.
В пятницу и субботу, 8-9 октября, будут сыграны матчи 7-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022.
Сборная Украины 9 октября проведет выездной поединок против Финляндии. Дуэль состоится в Хельсинки на "Олимпийском стадионе". Начало матча - в 19:00 по киевскому времени.
После шести туров отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше.
|КВАЛИФИКАЦИЯ ЧМ-2022
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 / ТУР 7
|ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
|Пятница, 8 октября
|21:45
|Группа E
|ЭСТОНИЯ
|БЕЛАРУСЬ
|2:0
|21:45
|Группа E
|ЧЕХИЯ
|УЭЛЬС
|2:2
|21:45
|Группа G
|ГИБРАЛТАР
|ЧЕРНОГОРИЯ
|0:3
|21:45
|Группа G
|ЛАТВИЯ
|НИДЕРЛАНДЫ
|0:1
|21:45
|Группа G
|ТУРЦИЯ
|НОРВЕГИЯ
|1:1
|21:45
|Группа H
|МАЛЬТА
|СЛОВЕНИЯ
|0:4
|21:45
|Группа H
|КИПР
|ХОРВАТИЯ
|0:3
|21:45
|Группа H
|РОССИЯ
|СЛОВАКИЯ
|1:0
|21:45
|Группа J
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|0:4
|21:45
|Группа J
|ИСЛАНДИЯ
|АРМЕНИЯ
|1:1
|21:45
|Группа J
|ГЕРМАНИЯ
|РУМЫНИЯ
|2:1
|Суббота, 9 октября
|16:00
|Группа C
|ЛИТВА
|БОЛГАРИЯ
|_:_
|16:00
|Группа D
|КАЗАХСТАН
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|19:00
|Группа A
|АЗЕРБАЙДЖАН
|ИРЛАНДИЯ
|_:_
|19:00
|Группа B
|ШВЕЦИЯ
|КОСОВО
|_:_
|19:00
|Группа B
|ГРУЗИЯ
|ГРЕЦИЯ
|_:_
|19:00
|Группа D
|ФИНЛЯНДИЯ
|УКРАИНА
|_:_
|19:00
|Группа F
|ШОТЛАНДИЯ
|ИЗРАИЛЬ
|_:_
|21:45
|Группа A
|ЛЮКСЕМБУРГ
|СЕРБИЯ
|_:_
|21:45
|Группа C
|ШВЕЙЦАРИЯ
|СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
|_:_
|21:45
|Группа F
|ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА
|АВСТРИЯ
|_:_
|21:45
|Группа F
|МОЛДОВА
|ДАНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа I
|АНДОРРА
|АНГЛИЯ
|_:_
|21:45
|Группа I
|ВЕНГРИЯ
|АЛБАНИЯ
|_:_
|21:45
|Группа I
|ПОЛЬША
|САН-МАРИНО
|_:_
- Европейская квалификация ЧМ-2022 началась 24 марта 2021 года и завершится 29 марта 2022 года.
- Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.
- Мундиаль примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года.